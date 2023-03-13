Група Sunolta придбала технологічні потужності з перевалки зерна на експорт у терміналі в Одесі

Група компаній Sunolta інвестувала у придбання технологічних потужностей з перевалки зернових культур на експорт у терміналі, що знаходиться на території Одеського морського торговельного порту.

Як повідомляється у прес-релізі групи Sunolta, вона придбала частину логістичних портових об’єктів та обладнання, що належали компанії GNTGroup (зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл") та знаходилися у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями.

Як відомо, у грудні минулого року спалахнула публічна юридична суперечка між GNTGroup та кредиторами компанії навколо зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Сторони конфлікту заявили про можливі перебої у роботі зернового терміналу, що поставило під загрозу відвантаження аграрної продукції Sunolta, яка користувалась послугами цього терміналу в Одеському порту.

Враховуючи ситуацію, група прийняла рішення інвестувати у зерновий термінал та розширити експортний потенціал за рахунок власних логістичних потужностей.

Купівля у частини кредиторів портових потужностей "Олімпекс Купе Інтернейшнл" дозволяє Sunolta безперебійно отримувати повний комплекс стивідорних послуг при експорті власної продукції.

"Інвестуючи у портові активи Sunolta реалізує стратегію розширення логістичних потужностей, значно посилює позиції на аграрному ринку, забезпечує стабільність бізнесу та мінімізує ризики експорту власної продукції", – зазначається у прес-релізі групи.

Також Sunolta розглядає можливість подальшого інвестування у розширення логістичних потужностей в Одеському порту.

Група компаній Sunolta більше 25 років займається експортною та внутрішньою торгівлею, виробництвом та наданням логістичних послуг на аграрному ринку. Виробничий та торговий асортимент аграрної продукції складається з насіння соняшнику, пшениці, гороху, соняшникової олії, борошна, паливних пелет з лушпиння соняшнику тощо. У складі групи Sunolta – підприємства з виробництва олії та борошна.

Логістичні послуги групи представлені перевезенням сипучих та наливних сільськогосподарських вантажів по Україні автомобільним та залізничним транспортом.