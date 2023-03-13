БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні збираються побудувати 10 заводів із виробництва біометану за два роки

В Україні планують побудувати 5 заводів із виробництва біометану, наступного року – ще мінімум стільки ж.

Про це заявив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду на нараді із представниками Мінагрополітики, Міненерго, Мінекономіки, Державної митної служби, операторами ГТС та асоціацій.

"Цього року Європейський інвестиційний банк планує виділити $50 млн для підтримки агропереробки, зокрема розвитку виробництва біометану та біоетанолу. Сподіваємось, це тільки початок. Відповідно, ми як законодавці готові підтримувати наших аграріїв у цих ініціативах, тож працюємо над законопроєктами", – сказав депутат.

За словами Гайду, завдяки виробництву альтернативного виду палива Україна наблизиться до заміщення імпорту природного газу.

Біометан – це екологічний газ, отриманий з відходів харчової промисловості й тваринництва. Понад 20 країн ЄС мають біометанові заводи. Їхня кількість з 2010 року зросла у 10 разів.

Найбільше біометану в Україні можна генерувати із соломи зернових культур та стебел кукурудзи, які зазвичай залишаються на полях після жнив

"Оскільки Україна має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських земель, то потенціал виробництва біометану великий. Бачимо зацікавленість аграріїв. А отже, будуть і нові робочі місця, нові підприємства. Виробництво біогазу з агропродукції – це крок до енергонезалежності України", – підсумував Гайду.

завод (773) будівництво (2277) біогаз (16)
ВАНГУЮ відмиють гроші - ціна цього біометану коштуватиме бешені гроші
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти

