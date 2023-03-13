Кабмін пропонує Раді збільшити на 518 млрд грн видатки держбюджету на оборону (оновлено)

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 13 березня, схвалив законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень, його внесуть на розгляд Верховної Ради найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", – написав Шмигаль

Він зазначив, що додаткові кошти для підтримки ЗСУ вдалося знайти "завдяки підтримці наших міжнародних партнерів".

Вже у понеділок увечері відповідний урядовий законопроєкт №9105 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік" щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони" було зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується збільшити видатки загального фонду держбюджету на національну безпеку та оборону на 518,16 мільярда гривень (на оплату праці з нарахуваннями – на 477,23 млрд грн, військову (спеціальну) техніку та обладнання – на 30,24 млрд, інші видатки – на 10,68 млрд грн), у тому числі для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – на 372,46 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – на 364,32 млрд грн;

системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – на 98,38 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 95,9 млрд грн;

ГУР Міноборони – на 4,61 млрд грн (оплата праці з нарахуваннями);

Служби безпеки України – 9,33 млрд грн (оплата праці з нарахуваннями);

Адміністрації Держспецзв’язку – 31,6 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 1,6 млрд грн, забезпечення спеціальною технікою та обладнанням – 30 млрд грн;

Служби зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн (оплата праці з нарахуваннями).

Крім того, пропонується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 19 мільярдів гривень – до 33,42 млрд грн.

Законопроєктом також пропонується збільшити обсяг державних гарантій за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, на 10 мільярдів гривень.

Для цього пропонується внести зміни до показників загального фонду державного бюджету, зокрема збільшити видатки на 486,87 млрд грн за рахунок збільшення доходів на 60,68 млрд грн, дефіциту – на 419,31 млрд грн та зменшення надання кредитів на 6,88 млрд грн.

Для фінансування дефіциту держбюджету збільшено обсяг державних запозичень, в тому числі: зовнішніх запозичень – на 180,58 млрд грн, внутрішніх – на 271,26 млрд гривень.

Після цього заплановані доходи доходи загального фонду державного бюджету на 2023 рік зростуть до 1 371,31 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 214,71 млрд грн.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік на 32,53 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 45,94 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 13,41 млрд грн.

"Внаслідок зміни фінансування державного бюджету за рахунок боргових джерел, зміни прогнозного валютного курсу гривні до долара США, фактичного виконання державного бюджету у 2022 році прогнозний обсяг державного боргу на кінець 2023 року в еквіваленті у національній валюті зменшився на 229,49 млрд грн", – зазначається у пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, на початку березня голова Мінфіну Сергій Марченко заявляв про підготовку змін до державного бюджету на 2023 рік, які передбачають перегляд видатків через погіршення макроекономічного прогнозу.

Раніше Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік". Водночас прогноз інфляції зменшено до 24%, хоча у держбюджет було закладено зростання цін на 28% у поточному році.

За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у лютому цього року зріс до 88,8 млрд грн з 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом – до 93,2 млрд грн з 78,9 млрд грн. При цьому касові видатки держбюджету у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн зі 193,7 млрд грн у січні.

Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 1124,6 млрд грн.