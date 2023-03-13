Україна отримає $118 мільйонів на боротьбу з поширенням туберкульозу та ВІЛ
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь у спільному засіданні з планування COP23 PEPFAR для України та національному діалозі Глобального фонду з громадянським суспільством, місцевими та міжнародними партнерами й офіційними представниками штаб-квартири, під час якого було анонсовано виділення загального фінансування Україні з боку PEPFAR у сумі $118,5 млн терміном на два роки (2024-2025 роки).
Мета заходу – розробка проєкту для подання Операційного плану для України на 2023 рік (COP23) і попередньої роботи над заявкою України на фінансування від Глобального фонду на 2024-2026 роки для реалізації програм забезпечення сталої протидії епідемії ВІЛ і туберкульозу в Україні в умовах війни та в післявоєнний період.
Із них $59,5 млн планується виділити у 2024 році та ще $59 млн – у 2025 році. Дворічне фінансування буде запроваджено вперше. Крім цього, Глобальний фонд також анонсував виділення $157 млн допомоги на 2024-2026 роки, йдеться в повідомленні МОЗ.
Під час заходу міністр детально зупинився на масштабах втрат, яких зазнала медична система, та основних викликах:
- 20% людей не звертається по медичну допомогу через повномасштабну війну та вимушену міграцію;
- 1 345 об’єктів медичних закладів пошкоджено;
- 176 об’єктів медичних закладів повністю зруйновані та відновленню не підлягають;
- 106 цивільних медичних працівників загинуло, 33 з них – на робочому місці;
- здійснено близько 2 663 медичні евакуації військових та цивільних до 28 країн світу;
- щотижня відбувається приблизно 3 500 медичних евакуацій всередині країни.
