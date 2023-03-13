Росія хоче обмежити термін дії "зернової угоди" до 60 днів і відновити експорт аміаку через Україну

Росія не заперечуватиме проти продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи", але лише на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сєргєй Вєршинін, який брав участь у переговорах із цього питання у Женеві за участі ООН, повідомляє РБК.

"Російська сторона, наголошуючи на пакетному характері запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів", – сказав російський дипломат.

Вєршинін додав, що надалі позиція Росії залежатиме від "прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Як повідомлялося, сьогодні представники ООН і Росія у Женеві почали переговори про продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливає 18 березня.

Минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Києва, щоб обговорити продовження "Чорноморської зернової ініціативи" з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.