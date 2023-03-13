Транзитні номерні знаки для авто з листопада подорожчали в доларах на третину

Головний сервісний центр МВС 8 березня за результатами тендеру замовив фірмі "Світлофор" номерів на 45 млн грн.

Як повідомляється в системі "Прозорро", цьогоріч виробник поставить номерні знаки для разових поїздок. Вони повинні відповідати вимогам наказу МВС №166 від 2 березня 2021 року. Товар будуть оплачувати протягом двох місяців після поставки, пишуть Наші гроші..

Найбільша сума в 37 млн грн піде на 330 тис. комплектів номерів типу 2 для автомобілів по 111 грн, або $3,04 за комплект. У доларовому еквіваленті це на 29% дорожче від ціни в листопаді 2022 року, коли Центр замовляв їх цій самій фірмі по 86 грн, або $2,35 за комплект.

У травні 2021 року Центр замовляв їх "Світлофору" на 88% дешевше у доларах – по 44 грн, або $1,62 за комплект. Після початку повномасштабного вторгнення Росії договір продовжували та зменшували, але ціни за одиницю не змінювались аж до літа 2022 року.

Харківський "Світлофор" записано на Олександра Шабельника та Сергія Ткаченка, який ним керує. Шабельник також володіє харківською фірмою "Маха" із Григорієм Куніним і Борисом Димовим. Ці фірми мають спільний номер телефону та адресу.

До 2021 року засновниками фірми "Світлофор" були Олександр Золотарьов і згаданий вище Борис Димов. У 2004 році цю фірму разом із Борисом Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – колишнього очільника ДАІ (1994-1998) і заступника міністра МВС (1998-2000).

Сама Дагаєва є співзасновницею кримської фірми "Південна легенда", де її партнером є Сергій Тащилкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму в 2012 році.

Єдиним конкурентом був інший виробник – дніпровський "Завод "Динамо-Сілейр", яким володіє фірма "Торговельно-промислова група "Формула" кіпрської "Пайнакраун Лімітед". Бенефіціаром "Формули" значиться Елені Стюліанов з Кіпру. Директоркою "Заводу "Динамо-Сілейр" є Тетяна Селіхова, а підписантом – Олександр Підлубний.