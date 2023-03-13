Влада курортного острова Балі хоче ускладнити видачу віз для втікачів з Росії та України
Влада острова Балі звернулася до уряду Індонезії з проханням скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в’їхавши за туристичними візами.
Про це губернатор провінції Ваян Костер заявив виданню The Jakarta Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я написав листа до міністерства закордонних справ і до Мін'юсту з проханням скасувати візові пільги для росіян та українців", – сказав голова регіону.
В Індонезії заборонені трудова діяльність та створення бізнесу іноземним громадянам, які відвідують країну як туристи.
Видання зазначає, що громадяни Росії та України часто зловживають туристичними візами та намагаються влаштуватися на роботу в країні чи розпочати свій бізнес. У березні щонайменше четверо російських громадян були депортовані за порушення візового режиму, а імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців на Балі від спроб працювати, перебуваючи в країні у якості туристів.
А по рашці - однозначно їх щемить треба по всьому світу, хай в своїй московії сидять і траву жеруть, проставляючи *****.