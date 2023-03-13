БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада курортного острова Балі хоче ускладнити видачу віз для втікачів з Росії та України

Влада острова Балі звернулася до уряду Індонезії з проханням скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в’їхавши за туристичними візами.

Про це губернатор провінції Ваян Костер заявив виданню The Jakarta Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я написав листа до міністерства закордонних справ і до Мін'юсту з проханням скасувати візові пільги для росіян та українців", – сказав голова регіону.

В Індонезії заборонені трудова діяльність та створення бізнесу іноземним громадянам, які відвідують країну як туристи.

Видання зазначає, що громадяни Росії та України часто зловживають туристичними візами та намагаються влаштуватися на роботу в країні чи розпочати свій бізнес. У березні щонайменше четверо російських громадян були депортовані за порушення візового режиму, а імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців на Балі від спроб працювати, перебуваючи в країні у якості туристів.

Індонезія (57) туризм (803) туристи (182)
Коментувати
Трансам просто паралельно чи ти Українець що хочешь жити з родиною та дітьми та не вмерти під бомбами, чи агресор дикун з паРаші, що вбиває людей в Україні. Всі для них однакові який світ жорсткий та холодний.
13.03.2023 22:12 Відповісти
Українцям, щоб втекти від війни, повинно бути достатньо і Европи. А Балі, це достатньо дорогий курорт, до того ж, біс зна де. І ховатись там від війни, це як Коля-катлєта в Тайланді - таке собі...
А по рашці - однозначно їх щемить треба по всьому світу, хай в своїй московії сидять і траву жеруть, проставляючи *****.
14.03.2023 15:02 Відповісти

