Влада курортного острова Балі хоче ускладнити видачу віз для втікачів з Росії та України

Влада острова Балі звернулася до уряду Індонезії з проханням скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в’їхавши за туристичними візами.

Про це губернатор провінції Ваян Костер заявив виданню The Jakarta Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я написав листа до міністерства закордонних справ і до Мін'юсту з проханням скасувати візові пільги для росіян та українців", – сказав голова регіону.

В Індонезії заборонені трудова діяльність та створення бізнесу іноземним громадянам, які відвідують країну як туристи.

Видання зазначає, що громадяни Росії та України часто зловживають туристичними візами та намагаються влаштуватися на роботу в країні чи розпочати свій бізнес. У березні щонайменше четверо російських громадян були депортовані за порушення візового режиму, а імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців на Балі від спроб працювати, перебуваючи в країні у якості туристів.