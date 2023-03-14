МЗС уперше в історії оголосило відкритий конкурс на вакансії послів України в 21 країні

Міністерство закордонних справ уперше в історії української дипломатії оголосило відкритий пошук на вакансії послів України у 21 країні.

"Ми йдемо на безпрецедентний крок – створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії", – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, кожен кандидат, в якому МЗС побачить потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.

Кулеба додав, що особливий фокус зараз – на країнах Африки.

"Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок", – підкреслив Кулеба.

"Наостанок: ви можете звернути увагу, що серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. І будете праві. Це тому, що я вже вніс на розгляд президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", – додав він.

Наразі для подачі заявок доступна 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.