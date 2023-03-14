Росія змогла різко збільшити експорт нафти морем, 93% обсягів прямує до Азії, – Bloomberg
Росія збільшила експорт нафти морем 3-10 березня на 40%, порівняно з попереднім тижнем, до 3,3 млн барелів на добу.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження торгових суден.
У цей період 31 танкер завантажив 23,3 млн барелів нафти. Доходи від експорту російської нафти за останній тиждень зросли на 12,5%, до $45 млн. Тижнем раніше експорт морем знизився на 14%.
У середньому за чотири останні тижні загальний морський експорт російської нафти зріс на 116 тис барелів на добу – до 3,41 мільйона барелів. З цього обсягу 3,19 млн барелів прямує до Китаю чи Індії, а також у напрямку Азії без вказання конкретного пункту призначення.
Агентство зазначає, що поки що немає жодних ознак того, що анонсоване владою РФ зменшення видобутку на 500 тисяч барелів на добу у березні відображається на зменшенні експорту.
Зростання експорту за тиждень відбулося насамперед за рахунок зростання закупівель Індії. За даними Bloomberg, Індія обійшла Китай та стала найбільшим покупцем російської нафти ще у листопаді минулого року.
Крім того, дані агентства свідчать, що більшість суден, які прямують до Суецького каналу, не вказуючи пункт призначення, у підсумку потраплять до Індії.
Водночас активно використовується схема перевантаження нафти з судна на судно у Середземному морі. Найбільш помітно це біля іспанського північноафриканського міста Сеута та біля грецького узбережжя поблизу Каламати. Обсяг перевалки російської нафти біля узбережжя Греції різко зріс у лютому, склавши приблизно 360 тисяч барелів на день. Ще близько 156 тисяч барелів на день перевантажують поблизу Сеути.
Як повідомлялося, за даними джерел Bloomberg, Індія підтвердила, що не буде порушувати санкції Заходу щодо Росії, включно з обмеженням ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.
У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.
