Росія змогла різко збільшити експорт нафти морем, 93% обсягів прямує до Азії, – Bloomberg

Росія збільшила експорт нафти морем 3-10 березня на 40%, порівняно з попереднім тижнем, до 3,3 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження торгових суден.

У цей період 31 танкер завантажив 23,3 млн барелів нафти. Доходи від експорту російської нафти за останній тиждень зросли на 12,5%, до $45 млн. Тижнем раніше експорт морем знизився на 14%.

У середньому за чотири останні тижні загальний морський експорт російської нафти зріс на 116 тис барелів на добу – до 3,41 мільйона барелів. З цього обсягу 3,19 млн барелів прямує до Китаю чи Індії, а також у напрямку Азії без вказання конкретного пункту призначення.

Агентство зазначає, що поки що немає жодних ознак того, що анонсоване владою РФ зменшення видобутку на 500 тисяч барелів на добу у березні відображається на зменшенні експорту.

Зростання експорту за тиждень відбулося насамперед за рахунок зростання закупівель Індії. За даними Bloomberg, Індія обійшла Китай та стала найбільшим покупцем російської нафти ще у листопаді минулого року.

Крім того, дані агентства свідчать, що більшість суден, які прямують до Суецького каналу, не вказуючи пункт призначення, у підсумку потраплять до Індії.

Водночас активно використовується схема перевантаження нафти з судна на судно у Середземному морі. Найбільш помітно це біля іспанського північноафриканського міста Сеута та біля грецького узбережжя поблизу Каламати. Обсяг перевалки російської нафти біля узбережжя Греції різко зріс у лютому, склавши приблизно 360 тисяч барелів на день. Ще близько 156 тисяч барелів на день перевантажують поблизу Сеути.

Читайте також: Тіньовий флот для перевезення російської нафти щомісяця збільшується на десятки танкерів, – CNN

Як повідомлялося, за даними джерел Bloomberg, Індія підтвердила, що не буде порушувати санкції Заходу щодо Росії, включно з обмеженням ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.