Вимога Росії продовжити "зернові домовленості" лише на 60 діб протирічить угодам, – Кубраков

Укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков написав у Twitter.

"Угода про "зернову ініціативу" передбачає продовження щонайменше 120 днів. Тому позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини, як гарантів ініціативи", – зазначив віцепрем'єр.

Раніше представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на питання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів сказав, що не "вдаватиметься в деталі прямо зараз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дюжаррік додав, що інформація про позицію ООН з цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де напередодні відбулися переговори представників ООН та РФ щодо "зернової ініціативи", термін дії якої добігає кінця 18 березня.

Як повідомлялося, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сєргєй Вєршинін за підсумками переговорів з ООН напередодні заявив, що Росія не заперечуватиме проти продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи", але лише на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Вєршинін додав, що надалі позиція Росії залежатиме від "прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Як повідомлялося, раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.