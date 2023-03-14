Бізнес покращив очікування на найближчі місяці, але скаржиться на нестачу працівників, – опитування

Український бізнес покращив свої очікування на найближчі 3-4 місяці, зокрема частка підприємств, які планують зростання, збільшилася з 39% у січні до 49,1% у лютому.

Про це свідчать результати десятого щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕІ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Провідна наукова співробітниця ІЕІ Олександра Бетлій зазначає, що однією з перешкод, яка може набувати дедалі більшого значення для відновлення діяльності, може стати нестача кваліфікованої робочої сили.

Так, у лютому вже 26% опитаних компаній називали саме його серед основних перешкод, що стало наслідком як міграції (внутрішньої та зовнішньої), так і мобілізації. Кількість тих, кому найважче знайти кваліфікованих працівників, збільшилася з 20,9% до 27%. Водночас легше знайти кваліфікованих працівників стало лише 2% компаній, як і у січні. Про труднощі із пошуком некваліфікованих працівників заявили 18,8% опитаних, що на 7,6 відсоткового пункта більше, ніж місяцем раніше.

Крім того, труднощі з перевезенням сировини або готових товарів стали перешкодою для 51% опитаних, що на 12 в.п. більше, ніж у січні.

Головною перешкодою для ведення бізнесу в лютому 68% учасників опитування вказали перебої з енерго-, водо- та теплопостачанням, проте це на 11 в.п. менше, ніж у січні.

На другому місці серед проблем – зростання цін на сировину та матеріали: показник майже не змінився і становив 68%, що на 1 п.п. менше, ніж місяцем раніше.

Ще для 40% опитаних все ще небезпечно працювати, цей показник не змінився із січня.

Згідно з дослідженням, лише 4% опитаних підприємств не працюють (3% у січні) і лише 4% підприємств працюють із завантаженням менше 25% (5% у січні). Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність (75%-99%), залишилася на колишньому рівні – 44% у лютому порівняно з 43% у січні. При цьому лише 6% підприємств працюють на

За даними дослідження, частка підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилася з 8,9% у січні до 5% у лютому. З 51,7% до 45,9% зменшилася частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва протягом найближчих місяців на колишньому рівні.

В опитуванні взяло участь 524 підприємства різних розмірів із 22 регіонів України. Опитування проходило з 13 по 28 лютого