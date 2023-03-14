Росії вдалося накопичити в офшорах тіньовий резерв на $80 мільярдів, – Bloomberg

Росії вдалося накопичити у офшорах близько третини надприбутків на загальну суму $227 мільярдів, отриманих минулого року від експорту російських товарів.

За оцінкою Bloomberg Economics, близько $80 мільярдів з цих коштів зберігається у вигляді готівки, нерухомості та інвестицій у філіали за кордоном.

Ці кошти можуть бути тіньовими резервами Росії і є побічним продуктом рекордного профіциту поточного рахунку, який допоміг підтримувати фінанси Кремля після його нападу на Україну в лютому 2022 року.

"Через затримку Європи з націлюванням на енергетичний сектор Росії Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку в своїй історії. Це де-факто нівелювало ефект замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія могла повернути втрачене", – сказала Марія Шагіна, економіст Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії.

Однак з нижчими цінами на сировину та новими обмеженнями на експорт нафти, які нещодавно набули чинності, профіцит поточного рахунку різко скоротився. Банк Росії прогнозує його на рівні $66 млрд цього року, $48 млрд – у 2024 році і $41 млрд – у 2025 році.

Водночас Bloomberg зауважує, що будь-які нові прибутки, накопичені за кордоном, можуть зробити їх привабливою мішенню для санкцій, особливо якщо кошти контролюються державою. Російський уряд є акціонером багатьох найбільших російських експортерів, хоча встановити власника грошей стало важче.

За словами Олександра Кнобеля з державної Російської академії зовнішньої торгівлі, для уряду РФ накопичені за кордоном активи можуть бути ресурсом, який можна використати шляхом запровадження надзвичайних зборів з експортерів.

Водночас він визнав, що оскільки Європейський Союз стає менш залежним від російських енергоносіїв, кошти за кордоном привернуть більше уваги як можлива мішень для санкцій.

Однак навіть якщо іноземні уряди зможуть визначити власників нових російських фондів за кордоном і пов’язати їх з державою, загальна сума, швидше за все, буде меншою за офіційні оцінки.

Як повідомлялося, Європейський Союз зміг встановити заморожені російські активи на загальну суму 68 млрд євро, більшість з яких перебуває у Бельгії.