Найбільша мережа терміналів в Україні – EasyPay скасувала комісію для власників карток Monobank
Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток Monobank.
Як повідомляється на сайті мережі, поповнення картки Monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.
Найближчий термінал можна знайти, скориставшись мапою покриття на сайті, у застосунку EasyPay або у застосунку Monobank.
Дані про активні термінали EasyPay оновлюються кожні 15 хвилин.
Для поповнення картки Mono в терміналі EasyPay виберіть сервіс Monobank на головному екрані терміналу, введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності і внесіть готівку. Кошти будуть зараховані миттєво.
EasyPay – найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку більше 15 років. Термінали самообслуговування розташовані в найзручніших місцях по всій Україні. Користувачам доступно понад 10 000 різноманітних послуг, серед яких поповнення карток без комісії, поповнення мобільного зв’язку, оплата інтернету та ТБ, комунальних послуг та багато інших.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль