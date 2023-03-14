Найбільша мережа терміналів в Україні – EasyPay скасувала комісію для власників карток Monobank

Мережа терміналів EasyPay скасувала комісію для власників карток Monobank.

Як повідомляється на сайті мережі, поповнення картки Monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.

Найближчий термінал можна знайти, скориставшись мапою покриття на сайті, у застосунку EasyPay або у застосунку Monobank.

Дані про активні термінали EasyPay оновлюються кожні 15 хвилин.

Для поповнення картки Mono в терміналі EasyPay виберіть сервіс Monobank на головному екрані терміналу, введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності і внесіть готівку. Кошти будуть зараховані миттєво.

EasyPay – найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку більше 15 років. Термінали самообслуговування розташовані в найзручніших місцях по всій Україні. Користувачам доступно понад 10 000 різноманітних послуг, серед яких поповнення карток без комісії, поповнення мобільного зв’язку, оплата інтернету та ТБ, комунальних послуг та багато інших.