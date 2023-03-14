ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою у заволодінні майже 200 мільйонів

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем’єр-міністра Андрія Клюєва.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерший віцепрем’єр є одним із підозрюваних у справі щодо заволодіння державними коштами на загальну суму більше 195 млн грн, які передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191КК України).

Як наголосили у САП, відповідне рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території РФ, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Правоохоронці не уточнили імені підозрюваного, але, як пише Інтерфакс-Україна, йдеться про Андрія Клюєва.