"Енергоатом" з другої спроби купив турецькі електробуси на 280 мільйонів замість дешевших українських

электробус

Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" 10 березня повідомив про намір укласти угоду з фірмою "Авто-Регіон" про закупівлю електричних автобусів і зарядних станцій на 280 млн грн (з ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Для Рівненської АЕС купують десять електробусів Ar-Temsa Avenue Electron по 27 млн грн за штуку і п’ять зарядних станцій прискореного типу Vestel EVC03-HPC 120CC по 2 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі становила 283 млн грн. У тендері приймали участь два учасники: львівський "Завод ЕлектронМаш" із ціною в 209 млн грн, що на чверть дешевше від очікуваної суми, і київське ТОВ "Авто-Регіон" із ціною у 280 млн грн, що дешевше лише на 1%.

Замовник у тендерній документації вимагав ступінь локалізації виробництва електробусів в Україні не менше 15%.

"Авто-Регіон" заявила про рівень локалізації електробусів на 16%, решта 84% припадають на компанію "Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S." (Туреччина). Це міські електробуси з низькою підлогою, розраховані на 81 пасажира. Вони мають літій-іонну тягову батарею, синхронний електричний двигун, запас ходу 267 км та кондиціонери.

"Завод ЕлектронМаш" пропонував свої електробуси Е19101 "Електрон", виробництво яких локалізоване на 40%. Однак замовник знайшов низку недоліків і дав добу на їх виправлення. Після чого фірму відхилили через низку претензій до товару і документів.

Відтак "Енергоатом" зміг вибрати переможцем "Авто-Регіон" з дорожчою пропозицієб. "Завод ЕлектронМаш" оскаржив це рішення в АМКУ, який скаргу задовольнив частково.

Після цього замовник повторно оцінив пропозиції та знову відхилив "Завод ЕлектронМаш". Цього разу підставою стало невиправлення недоліку щодо відгуку. Потім замовник дав "Авто-Регіону" добу на виправлення недоліків. Фірма виправила їх і знову стала переможцем.

Читайте також: Влада Кам’янського купила твердопаливні котельні на 113 мільйонів із постачанням до кінця 2025 року

Як повідомлялося, це вже друга спроба "Енергоатома" купити електробуси. Перші торги очікуваною вартістю 230 млн грн не відбулися, бо замовник відхилив пропозиції тих же учасників.

При цьому "ЕлектронМаш" за підсумками аукціону, що відбувся 16 грудня 2022 року, пропонував техніку за 225,097 млн грн, "Авто-Регіон" – за 228,16 млн грн.

Умови повторного тендеру було змінено – зокрема, збільшено термін постачання техніки (до 28 грудня замість 31 липня 2023 року), а також передбачено 25% аванс (порівняно зі 100% післяоплатою). Очікувану ціну було збільшено до 235,58 млн грн порівняно з 230 млн грн у першому тендері.

Столичною компанією "Авто-Регіон" володіє та керує киянин Дмитро Гайдамаха.

Львівський "Завод ЕлектронМаш" входить у концерн "Електрон". Його найбільшими акціонерами є Вікторія Стародуб, Сергій Медведєв та президент і голова правління Юрій Бубес. Перший заступник голови правління "Концерн-Електрон" Володимир Лесик є депутатом Львівської міськради від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Енергоатом (1219) Prozorro (1821) закупівлі (2740) автобус (270)
Топ коментарі
+21
зовсім не смішно
навіть страшно...
віддати морпорт з усім що до нього входить за 220млн, а це пірси, приміщення, ангари, територія, інфраструктура, і взагалі готовий бізнес.
де один портовий кран коштує 60-80 лямів, а їх там десяток або й більше
і купити хузнаде 10 автобусів за 280 млн не даючи розвивати свій електроавтопром
це могли зробити лише зелені гниди
на першому "поімєть" морпорт, за дарма
на другому, насрати пороху, чи ще комусь
от і вся логіка найвеличнішого.......
намутити, насрати...
14.03.2023 22:04 Відповісти
+13
а "промислова політика" від зелених уйобків: задешево продати туркам збіжжя, купити в них автобуси, не купивши наші, дати туркам асфальтувати все і вся...
пс а, іще забув: суперкорвет за дурні бабки купили... о!!
псс бидло (73%), правда смішно?
14.03.2023 21:25 Відповісти
+9
пакупать в войну автобусы по 700 тыс. долл могут наверно только ядерные дибилы
14.03.2023 23:29 Відповісти
А ти знаєш що входить до порту "Усть Дунайськ"? То я скажу бо бував у цьому ПОРТПУНКТІ - одна двоповерхова будівля з сендвіч-панелей, та дерев'яний причал для катерів завдовшки до 12 м. Ніяких кранів, причалів і т.п. НЕ МАЄ. Перевантаження відбувається у відкритій всім вітрам акваторії з суден на баржи плавкранами які не належать порту!!! От і весь "порт"!!!
показати весь коментар
15.03.2023 14:24 Відповісти
навіть як що так, то побережжя в декілька га буде дорожчим за 220 лямів
і сумніваюсь я що покупець заплатив гроші за морське повітря
15.03.2023 15:23 Відповісти
зачем покупать уе бища навроде автобус -богдан-
15.03.2023 06:39 Відповісти
на всіх українських електробусів не вистачить, комусь все одно доведеться придбовувати турецькі...енергоатом може собі дозволити придбати не дешеве...
а може опасаються, що український громадський транспорт все ще випускає порошенко...то й йому дулю таку підсунули
14.03.2023 22:55 Відповісти
Почекати пару місяців замовлення звісно було не можна. У них же ж тих млн як гівна
14.03.2023 23:51 Відповісти
дешевше не завжди краще
15.03.2023 00:03 Відповісти
значить дуже файно живуть раз так жирують, а лохам шмига та гетьманцев готують підвищення тарифів, дивіться зебілчики потім не офігійте від ціни кіловата яка буде 2/3 від комерційного тарифу.
хоча у вас і так буде винен один рижий рінатик.
15.03.2023 00:22 Відповісти
Почекайте кілька місяців і всю цю суму втиснуть у витрати на виробництво електроенергії, увійде в затрати на обслуговування енергоатому. Це капець, досі працювали без електробусів, а зараз приспічило в час війни провести таку багато мільйонну оборудку. За таке мало підвісити.... а вже потрібно 10 електробусів, не 2 не 4 для підвозки персоналу, а обов"язково 10 і всі відразу. Ще до війни мерія Києва закупляла автобуси, то частину закупила у нашого Електрона, а частину в білорусів, бо партію більше 100 шт. ніяка компанія не могла одразу ж поставити. А щодо київсько-турецького СП, то ті хлопці давно навчились рахувати "як треба", повна аналогія як на тендерах по дорогах.
15.03.2023 16:42 Відповісти
пакупать в войну автобусы по 700 тыс. долл могут наверно только ядерные дибилы
Теж про це подумав. Мабуть комусь треба щось вкрасти терміново, іншого пояснення немає...
показати весь коментар
15.03.2023 00:14 Відповісти
Просто компанії по різному зрозуміли перші торги. Одна компанія зменшила ціну, друга-збільшила відкат. Переможець очевидний. Дбл бть
14.03.2023 23:49 Відповісти
А ти не думаєш про те, що покупця не задовольнила якість, або комплектація???!!! Чому у статті ніякої інформації про наявність кондиціонера у дешевшої пропозиції й не зрозуміла пасажиромісткість, у той час як по більш вартісні пропозиції ця інформація є і вкажується запас ходу?! Може тому що кондиціонерів не має а пасажирів у транспорті може розмітитись менше, як і менший пробіг???!!!
15.03.2023 14:19 Відповісти
що за мода тикати!? що ти таке?
15.03.2023 14:48 Відповісти
Чому я читаючи статтю очікував що і сюди за вуха Порошенка притягнуть? Ну реально, думав що бамажку від рошенки у документах на тендер знайдуть і відмовлять, а тут на!!! Цілий зв'язок кума брата двоюродного тестя знайомого знайомих через пеньок!
15.03.2023 00:10 Відповісти
В цену автобусов входит цена новых тарифов я так понимаю? Акуеть.
Особенно прикольно, что замовник дав добу на виправлення недоліків: типа донести денег за откат.
А где эти прозорро?
15.03.2023 07:33 Відповісти
Депутаты ездят поголовно на отечественном авто.
15.03.2023 08:01 Відповісти
Прикрутити колеса оцінили у 16 % локалізації-хіба не сюр? Останньому дурню зрозуміло, що мова іде про сговір у підготовці тендерних умов, коли вимагається локалізація в 15 %. А хто буде обслуговувати? Звідки запчастини? Знов до турків за три моря? Так і продають одні країну, коли інші її захищають.
15.03.2023 08:18 Відповісти
Ти не знав який відсоток локалізації по "Богданах", які збирають в Україні, але усе окрім корпусу виробляють закордоном???!!!
15.03.2023 14:15 Відповісти
якось глухувато "вигукнули" з Львова, їх не "розчули"
15.03.2023 09:49 Відповісти
А заправляти в разі пошкодження критичної інфраструктури їх будуть від святого-електричного-духа, чи кіньми запряжуть?
15.03.2023 11:40 Відповісти
Від генераторів, а якщо це електробуси будуть використовувати як службовий транспорт для робітників електростанцій, то для зарядки їм інфраструктура міста не потрібна, бо будуть робити це на станціях!!! Невже не прочитав хто закупівельник???!!!
15.03.2023 14:14 Відповісти
Типова корупція та відкати, а до цього постійно купували усе російське лайно, а наші підприємства доводили до банкрутства
15.03.2023 11:44 Відповісти
Матеріал не однозначний
Немає даних українського електроавтобуса
Ні пробіга на одному заряду ні кількості пасажирів
Все пізнається в порівнянні
Матеріал явно на замовлення
15.03.2023 12:06 Відповісти
Хтось веде корупційну політику, з наміром саботувати вступ України в ЕС, та виділення допомоги і кредитів, питання-- кому це вигідно????
15.03.2023 12:11 Відповісти
Ти купиш дешеве та неякісне, або дорожче, але відповідаюче твоїм вимогам. Соєву дешеву ковбасу, або дорожчу м'ясну???!!!
15.03.2023 14:11 Відповісти
ничего вы не понимаете, это другое
15.03.2023 13:20 Відповісти
Пробачте хлопці, але якщо дешево та погано за якістю, або по обладнанню, то краще купувати дорожче, але якісніше. Не дарма кажуть, що ми "надто бідні, щоб купувати дешеві речі" які швидко вийдуть з ладу та не забезпечують потрібного комфорту!!!
15.03.2023 14:10 Відповісти
Туреччина теж займається відкатами, раз Україна купує в неї автобуси?
15.03.2023 14:52 Відповісти

