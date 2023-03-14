"Енергоатом" з другої спроби купив турецькі електробуси на 280 мільйонів замість дешевших українських

Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" 10 березня повідомив про намір укласти угоду з фірмою "Авто-Регіон" про закупівлю електричних автобусів і зарядних станцій на 280 млн грн (з ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Для Рівненської АЕС купують десять електробусів Ar-Temsa Avenue Electron по 27 млн грн за штуку і п’ять зарядних станцій прискореного типу Vestel EVC03-HPC 120CC по 2 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі становила 283 млн грн. У тендері приймали участь два учасники: львівський "Завод ЕлектронМаш" із ціною в 209 млн грн, що на чверть дешевше від очікуваної суми, і київське ТОВ "Авто-Регіон" із ціною у 280 млн грн, що дешевше лише на 1%.

Замовник у тендерній документації вимагав ступінь локалізації виробництва електробусів в Україні не менше 15%.

"Авто-Регіон" заявила про рівень локалізації електробусів на 16%, решта 84% припадають на компанію "Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S." (Туреччина). Це міські електробуси з низькою підлогою, розраховані на 81 пасажира. Вони мають літій-іонну тягову батарею, синхронний електричний двигун, запас ходу 267 км та кондиціонери.

"Завод ЕлектронМаш" пропонував свої електробуси Е19101 "Електрон", виробництво яких локалізоване на 40%. Однак замовник знайшов низку недоліків і дав добу на їх виправлення. Після чого фірму відхилили через низку претензій до товару і документів.

Відтак "Енергоатом" зміг вибрати переможцем "Авто-Регіон" з дорожчою пропозицієб. "Завод ЕлектронМаш" оскаржив це рішення в АМКУ, який скаргу задовольнив частково.

Після цього замовник повторно оцінив пропозиції та знову відхилив "Завод ЕлектронМаш". Цього разу підставою стало невиправлення недоліку щодо відгуку. Потім замовник дав "Авто-Регіону" добу на виправлення недоліків. Фірма виправила їх і знову стала переможцем.

Як повідомлялося, це вже друга спроба "Енергоатома" купити електробуси. Перші торги очікуваною вартістю 230 млн грн не відбулися, бо замовник відхилив пропозиції тих же учасників.

При цьому "ЕлектронМаш" за підсумками аукціону, що відбувся 16 грудня 2022 року, пропонував техніку за 225,097 млн грн, "Авто-Регіон" – за 228,16 млн грн.

Умови повторного тендеру було змінено – зокрема, збільшено термін постачання техніки (до 28 грудня замість 31 липня 2023 року), а також передбачено 25% аванс (порівняно зі 100% післяоплатою). Очікувану ціну було збільшено до 235,58 млн грн порівняно з 230 млн грн у першому тендері.

Столичною компанією "Авто-Регіон" володіє та керує киянин Дмитро Гайдамаха.

Львівський "Завод ЕлектронМаш" входить у концерн "Електрон". Його найбільшими акціонерами є Вікторія Стародуб, Сергій Медведєв та президент і голова правління Юрій Бубес. Перший заступник голови правління "Концерн-Електрон" Володимир Лесик є депутатом Львівської міськради від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.