Путіну не вистачає грошей: В уряді Росії задумалися про випуск "патріотичних" облігацій (оновлено)

Мінфін Росії може почати випускати тематичні чи "патріотичні" облігації для наповнення російського бюджету і фінансування війни в Україні.

Відповідну ініціативу російський Мінфін направив на розгляд уряду в рамках плану розвитку інструментів фінансового ринку для забезпечення "фінансового суверенітету Росії", повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело в уряді РФ.

За інформацією агентства, "патріотичні" облігації буде випускати російський уряд, серед населення їх поширюватимуть через банки, фінансові платформи та інші фінінститути.

Згодом Мінфін Росії заявив, що це питання справді обговорювалося, але наразі від розміщення "патріотичних" облігацій вирішили відмовитися.

"Мінфін Росії не пропонував і не готує зараз випуск "патріотичних" облігацій. Це питання раніше обговорювалося лише на рівні ідеї, деталі не опрацьовувалися. Наразі є широка лінійка можливостей для інвестицій для громадян, додаткових інструментів не потрібно", – запевнили у російському міністерстві.

У Росії вже випускалися облігації федеральної позики для фізосіб (ОФЗ-н) для залучення грошей до бюджету країни. Однак попит на них завжди був незначним. У підсумку розміщення облігацій для фізосіб призупинили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення і зростання ставок. У російському Мінфіні заявляли, що не планують відновлювати їхній випуск.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.