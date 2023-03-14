БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 690 10

Путіну не вистачає грошей: В уряді Росії задумалися про випуск "патріотичних" облігацій (оновлено)

путин,хуйло,путін

Мінфін Росії може почати випускати тематичні чи "патріотичні" облігації для наповнення російського бюджету і фінансування війни в Україні.

Відповідну ініціативу російський Мінфін направив на розгляд уряду в рамках плану розвитку інструментів фінансового ринку для забезпечення "фінансового суверенітету Росії", повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело в уряді РФ.

За інформацією агентства, "патріотичні" облігації буде випускати російський уряд, серед населення їх поширюватимуть через банки, фінансові платформи та інші фінінститути.

Згодом Мінфін Росії заявив, що це питання справді обговорювалося, але наразі від розміщення "патріотичних" облігацій вирішили відмовитися.

"Мінфін Росії не пропонував і не готує зараз випуск "патріотичних" облігацій. Це питання раніше обговорювалося лише на рівні ідеї, деталі не опрацьовувалися. Наразі є широка лінійка можливостей для інвестицій для громадян, додаткових інструментів не потрібно", – запевнили у російському міністерстві.

У Росії вже випускалися облігації федеральної позики для фізосіб (ОФЗ-н) для залучення грошей до бюджету країни. Однак попит на них завжди був незначним. У підсумку розміщення облігацій для фізосіб призупинили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення і зростання ставок. У російському Мінфіні заявляли, що не планують відновлювати їхній випуск.

Читайте також: Росії не вдається відновити випуск біометричних паспортів через нестачу чіпів

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Автор: 

держбюджет (1677) держборг (1135) путін володимир (1120) росія (15164) облігації (1491)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
14.03.2023 17:02 Відповісти
+5
Гоооойда !!!
показати весь коментар
14.03.2023 17:01 Відповісти
+3
классический московит - жлоб после 1990. не купят ничего! только в порядке обязаловки
показати весь коментар
14.03.2023 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоооойда !!!
показати весь коментар
14.03.2023 17:01 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 17:02 Відповісти
классический московит - жлоб после 1990. не купят ничего! только в порядке обязаловки
показати весь коментар
14.03.2023 19:33 Відповісти
идиоты
показати весь коментар
14.03.2023 19:40 Відповісти
уССатый гандон тоже выпускал облигации,во время войны,каэждый был обязан 30% от зарплаты,тратить на эту херь.
показати весь коментар
14.03.2023 20:00 Відповісти
Пам'ятаю як в середині сімдесятих років за ці сралінські папірці навіть якусь копійчину броватий ілліч почав виплачувати. Але дуже мало в кого вони збереглись за стільки десятиліть.
показати весь коментар
14.03.2023 21:31 Відповісти
у моєї бабці були,на самому дні старого дерев'яного сундука) небагато,десь штук с 10,але кожного розіграшу,я бігав на почту з записаними номерами,та перевіряв. можно було і не бігать))))))))))
показати весь коментар
14.03.2023 21:34 Відповісти
Облігації "Все по плану"
показати весь коментар
14.03.2023 23:03 Відповісти
Довго тягнуть вона не зможе, дефолт не за горами.
показати весь коментар
15.03.2023 02:49 Відповісти
На війну грошей вистачить
показати весь коментар
15.03.2023 08:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 