США хочуть розширити методи для покарання російських олігархів за війну в Україні, – АР

США зосередяться на розширенні методів виявлення та покарання російських олігархів за війну в Україні.

Як повідомляє AP, Міністерство фінансів та Міністерство юстиції США сфокусують увагу на законній ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій і на закритті лазівок у законі, що дозволяють російським мільярдерам використовувати підставні компанії.

За словами Ендрю Адамса, керівника урядової робочої групи KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання економічних обмежень у США, запроваджених проти РФ та її мільярдерів, група приділяє першочергову увагу зусиллям із виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій і порушувати експортний контроль.

Згідно зі звітом Мінфіну США, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад $58 млрд. Сюди входять дві яхти вартістю $300 млн кожна в Сан-Дієго і Фіджі, а також шість об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді вартістю $75 млн, що належать підсанкційному олігарху Віктору Вексельбергу.

США роблять спроби покарати спільників і керівників капіталом олігархів. Так, у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка висунув обвинувачення Володимиру Воронченку після того, як той допоміг зберегти власність Вексельберга. У лютому йому було висунуто обвинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США. Справу координували через групу KleptoCapture.

Лютневе дослідження, проведене фахівцями Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керівників капіталом завдасть РФ значно більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо.

Інші спроби завдати шкоди російській економіці будуть пов'язані із зусиллями щодо "ліквідації" яхт та іншого майна російських олігархів і Кремля, щоб отримати кошти на користь України.

За словами Адамса, зараз докладаються зусилля з продажу яхт та іншої власності росіян попри юридичні труднощі. Цільова група вже досягла успіху у роботі з Конгресом та представниками виконавчої влади в отриманні дозволу на переведення певних конфіскованих коштів до Державного департаменту.

За словами чиновника, посилення законів, які слугують лазівками для тих, хто ухиляється від санкцій, також буде пріоритетом для всіх федеральних відомств.