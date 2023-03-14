Більше 500 завдань: Кабмін затвердив план дій уряду на 2023 рік (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 березня, затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", – зауважив Шмигаль.

Він уточнив, що затверджений План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань.

"Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги", – наголосив голова уряду.

Шмигаль наголосив, що ключовий пункт Плану пріоритетних дій – це безпека та оборона.

Серед ключових завдань у цій сфері:

розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній;

співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;

залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення;

розмінування деокупованих територій;

реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Також продовжимо подальшу інтеграцію в ЄС та НАТО. Наші головні завдання – вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС та поглибити політичну співпрацю з НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки", – зазначив прем'єр.

Він додав, що загалом план пріоритетних дій уряду на 2023 рік містить такі основні напрямки: