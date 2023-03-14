БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Більше 500 завдань: Кабмін затвердив план дій уряду на 2023 рік (оновлено)

шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 березня, затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", – зауважив Шмигаль.

Він уточнив, що затверджений План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань.

"Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги", – наголосив голова уряду.

Шмигаль наголосив, що ключовий пункт Плану пріоритетних дій – це безпека та оборона.

Серед ключових завдань у цій сфері:

  • розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній;
  • співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;
  • залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення;
  • розмінування деокупованих територій;
  • реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Також продовжимо подальшу інтеграцію в ЄС та НАТО. Наші головні завдання – вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС та поглибити політичну співпрацю з НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки", – зазначив прем'єр.

Він додав, що загалом план пріоритетних дій уряду на 2023 рік містить такі основні напрямки:

  • безпека та оборона;
  • інтеграція в ЄС та НАТО;
  • енергетична безпека;
  • відбудова країни;
  • макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
  • ветеранська політика;
  • безпечна, доступна та якісна освіта;
  • продовження децентралізації та регіональний розвиток;
  • підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
  • ефективне державне управління;
  • наука та інновації для розвитку;
  • здорова нація;
  • санкційна політика та верховенство права;
  • захист довкілля.

Автор: 

Кабмін (7957) Шмигаль Денис (1559)
