Більше 500 завдань: Кабмін затвердив план дій уряду на 2023 рік (оновлено)
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 березня, затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", – зауважив Шмигаль.
Він уточнив, що затверджений План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань.
"Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги", – наголосив голова уряду.
Шмигаль наголосив, що ключовий пункт Плану пріоритетних дій – це безпека та оборона.
Серед ключових завдань у цій сфері:
- розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній;
- співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;
- залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення;
- розмінування деокупованих територій;
- реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського.
"Також продовжимо подальшу інтеграцію в ЄС та НАТО. Наші головні завдання – вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС та поглибити політичну співпрацю з НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки", – зазначив прем'єр.
Він додав, що загалом план пріоритетних дій уряду на 2023 рік містить такі основні напрямки:
- безпека та оборона;
- інтеграція в ЄС та НАТО;
- енергетична безпека;
- відбудова країни;
- макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
- ветеранська політика;
- безпечна, доступна та якісна освіта;
- продовження децентралізації та регіональний розвиток;
- підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
- ефективне державне управління;
- наука та інновації для розвитку;
- здорова нація;
- санкційна політика та верховенство права;
- захист довкілля.
