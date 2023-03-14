БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Усі податки підуть на оборону, нову зброю та забезпечення армії, – Шмигаль

шмигаль

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, серед ключових завдань у цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, зокрема, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній та співробітництво з партнерами України для спільного виробництва нових озброєнь.

Також передбачається залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу, державно-приватне партнерство та ехнології подвійного призначення.

Також передбачено розмінування деокупованих територій та реалізація Формули Миру президента України Володимира Зеленського.

