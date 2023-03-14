БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Полковник Міноборони брав хабарі за зняття "ухилянтів" з військового обліку, – ДБР

генпрокурора,огп,офіс

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони, який за хабарі допомагав незаконно оформлювати документи про зняття військовозобов’язаних з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Як повідомляє пресслужба ДБР, його затримали під час під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.

"Полковник Міноборони України за свої "послуги" брав $9 тис. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби", – зазнчається у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброюя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Високопосадовцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

хабар (522) Міноборони (1018) військовослужбовці (333)
