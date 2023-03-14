БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури

коболев

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"ВАКС прийняв рішення по запобіжному заходу для Андрія Коболєва: наклав додатковий обов’язок носити браслет, заставу залишити 229 млн грн. Фактично, рішення перенесли на апеляцію. Простіше: залишився на свободі, але зобов’язали носити браслет", – написав Железняк.

Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка просила змінити запобіжний захід Коболєву на тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 365 млн грн.

Прокурори САП вказували, що за попереднім рішенням суду Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Читайте також: Справа про премію Коболєва: Суд встановив колишньому голові "Нафтогазу" заставу у 229 мільйонів

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Нафтогаз (3356) Коболєв Андрій (504) САП (282) ВАКС Антикорупційний суд (780)
Топ коментарі
+41
Бачили когось з бубочкиних міністрів, які б так "вислизнули" в сторону передової?
показати весь коментар
14.03.2023 18:37 Відповісти
+34
Мама вітренко, в мацкві, теж не хило живе. Чомусь зелену владу та її корисних ідіотів це не турбує.
показати весь коментар
14.03.2023 18:38 Відповісти
+32
Звідти увесь час смердить, відколи заснували
показати весь коментар
14.03.2023 18:26 Відповісти
Дискусія - це коли людина знає суть справи і наводить розумні аргументи, а не ригає пролетарською ненавистю, яка до справи не має жодного відношення.

Первинно заведення цієї справи було розгаховано на натку реакцію довбойобів. Бо вони не будуть розбиратися що, скільки, за що, хто призначив - їм просто сума одразу переклинить залишки мозку і все.

30 років в Україні нема совка, а для деяких довбнів, які більше штуки баксів в руках не тримали, новина, що суми винагороди, коли мова йде про міліарди доларів, може складати мільйони гривень.

Чи мені треба було цьому равлику починати розповідати з самого початку - в якому стані Коболев прийняв управління Нафтогазом?
показати весь коментар
14.03.2023 23:40 Відповісти
Бачу, що твої "розумні" аргументи зводяться до: "ригає", "довбой..би", "залишки мозку", "довбні", "штука баксів", "равлик". Це дійсно справжні "інтелектуальні, професійні, убивчі аргументи", на базарі десь тако само свої позиції відстоюють. Молодець, справжній інтелектуал, пишайся собою. Навіть якщо справа на мільярди - це мільярди держави, в якій абсолютна більшість людей (пролетарів, як ви їх насміхаючись називаєте) злидарює через те, що кобилови, відстоюючи інтереси злидарюючої держави законно мають право разово покласти собі в кишеню річний бюджет середньої області. І не розказуй нам байки, що це нормально і так має бути. Для тебе особисто може це і нормально, але не для мільйонів людей, які не доїдають і не можуть отримати нормальне лікування через жадібність кобилових. Давай далі "виригуй" свої "убивчі" аргументи.
показати весь коментар
15.03.2023 00:03 Відповісти
Просто закрив пельку довбойобу.

Коли мені буде треба експертна точка зору щодо боротьби з колорадським жуком або купівлі потриманої іномарки, я неодмінно спитаю і може навіть подискутуємо.
показати весь коментар
15.03.2023 00:14 Відповісти
Жити "пролетарієм" чи ні це вибір людини і ніхто крім самої людини не винен, що вона обрала таке життя. Неможливо примусити людину вчитися, працювати та розвивати себе. В ********* світі необхідне тільки бажання людини та наполегливість в його реалізації. Якщо не хочеш вчитися та працювати, то хто ж може допомогти? Це тільки вибір. І свідомість Шарікова це теж вибір, якому навіть лікар навряд здатен допомогти. За власний вибір треба бути готовим платити. Просто і зручно перекладати свої прорахунки на інших, але це тільки консервує проблему на рівні" то не я дурний, то всі інші злодії" і не дозволяє поліпшити своє життя. Кожна людина знаходиться рівно в тій точці, яку вона сама обрала і змінити своє місце знаходження вона може тільки сама.
показати весь коментар
15.03.2023 08:34 Відповісти
Лібертаріанець, як спікер ВРУ Бегемот ЗЕлупович?
показати весь коментар
15.03.2023 11:48 Відповісти
Паном чи боярином себе уявив, сидячи в державному кориті
показати весь коментар
15.03.2023 00:19 Відповісти
Хто на що вчився.

Хтось торгує шаурмою і рахує премії Нафтогазу.

А хтось отримує освіту, постійно підвищує сврю компетенцію і заробляє премії.
показати весь коментар
15.03.2023 00:31 Відповісти
Шановна пані! Людина, чи люди, які принесли користь для країни в рази, або ж навіть на порядки більшу, аніж їх винагорода, мають право на цю винагороду! Абсолютне і непорушне право! Інакше... Інакше нам пиз@ець, такий, як наздогнав нас зараз. І, доречі, зменшення грошового забезпечення військовослужбовців - це явище одного порядку з переслідуванням Коболєва.
показати весь коментар
14.03.2023 20:46 Відповісти
Валентине, ти теж хочеш премію у 200 млн дол в країні, яка потерпає від злиднів десятки років завдяки існуванню порядків, які дозволяють кобиловим отримувати такі премії на "законних підставах"? 99% людей цієї країни за 10 своїх життів не зароблять таких грошей, а ти нам про якесь право розповідаєш? Право на шкуродерство, на жлобство, на топ-жир? Починай з права на совість і дивись трохи далі своєї кишені і ненажерливої жадібності. 200 млн для одного - десятки тисяч смертей для інших від голоду і хвороб. Скромнішим треба бути і не хизуватися своїм жлобством, кажучи що це норма. Для тебе може і так, але не для мене, і не для мільйонів таких як я.
показати весь коментар
14.03.2023 22:00 Відповісти
Шановна пані Іванна, я Вам розписувати цифри і закони розписувати не буду, Ви їх добре знаєте, на пальцях розпловім, що трапилося. В Україні олігархи, які використовують газ склали схеми, вигіндні для них, і через своїх менеджерів В Раді і Уряді перетворили їх в закони. Зменшили ціну на газ ніби в турботі за мільйони людей, але це неправда. Вони скоротили вартість газу не для кожного громадянина України, а для себе. В громадянина квартира чи будинок, а в олігарха крім палаців цілі фабрики і заводи, а сплачують по одній ціні, різницю доплачує за кубометри держава із державного бюджету, з Вашої іншої кишені, бо не може газ коштувати, наприклад 5 гривень, коли його закуповують по 25 гривень. Громадянин користується газом для оппалення оселі тільки взимку і влітку мізер для приготування їжі, а олігарх використовує газ на фабриках і заводах цілий рік. А тому вирішили оплату по іншому, всі, хто має гідну зарплату платить в повному обсязі вартість газу, а бідні, які не спроможні це робити, отримують субсидію від держави і держава платить за цього громадянина з тих грошей. А ось олігархи, які використовують газ на своїх підприємствамх, платать повну вартість і ця вартість вже не покривається із мізерного бюджету держави. Крім цього Коболєв не виписував собі преміальних, це затвердила наглядова Рада по практиці, яка напрацьована у всьому світі. Коболєв, як менеджер, підготував разом з ористами такий пакет документів, який дозволив у міжнародному арбітражі доказати, що росія дурила і брала велику плату за газ з України (бо середня ціна газу для ЄС була меншою), постановили повернути переплату і не платити за минулі періоди великі суми і ще суми, які були шахрайським способом закладені в наші контракти, якщо я не помиляюся, то там до 60 мільярдів доларів США, які ми мали б платити. А самі головнне, що ми позбавилися наперед цих злодійських контрактів за завишеними цінами, Коли прибрали Коболєва "Нафтогаз" пішов у великий мінус, мільярди недополучила держава, але виграли олігархи, за яких із свого бюджету знову почали платити прості і бідні люди. А цих мільярдів не вистачило на зарплату військових, на вироблення ракет і снарядів для захисту України. Якщо люди такі грамотні, то чому не підрахували сумми отримані, наприклад олігархом Коломойським із бізнеса, який ввін веде в Україні і там на сотні мільйонів доларів, а мільярди? Нові платіжки по доставці газу вже отримали? А не рахують і не знають, бо їм не сказали по медведчуковсько-коломойському какаканалу "1+1" і не подавав Коломойський на себе заяву в НАБУ чи прокуратуру. А Вам відомо, чому всі прокурори, СБУ, НАБУ, слідчі різних відомств і есперкти, потім судді працювали, наприклад над справою "Ротердам +", витрачаючи всі державні кошти і дуже великі на цю операцію, а не на армію, чи ракети? Вони працювали по заяві Коломойського, точніше його феросплавного заводу. А результат Вам відомий? А проти Порошенко порушили сотні справ по заявах портнова, того портнова, що готував списки АТОшників і патріотів для ворога, а потім якось із сином призивного віку виїхав з України, та деркача, який зараз під санкціями США і чомусь не заарештований. Вам не відомо, чому ним не займаються?
показати весь коментар
15.03.2023 09:09 Відповісти
немає абсолютного і непорушного права. Всі права встановлюються людьми і так само скасовуються людьми, з огляду на обставини і ситуацію, в якій вони ведуть свою діяльність. Колись у рабовласників було "абсолютне і непорушне" право на рабів і їх життя, зараз такого права нема. А щодо прирівняння виплат військовим із виплатою кобилову, то це лицемірство - жоден військовий не отримує разову премію у 200 млн дол. Забрати у кобилова - не злочин, забрати у військових - злочин, кобилов своїм життям не ризикує. Сам порахуй якій кількості військових можна дати премію з цих 200 млн дол виходячи з її встановленого нині розміру.
показати весь коментар
15.03.2023 00:21 Відповісти
Тільки не дол. а грн
показати весь коментар
15.03.2023 00:24 Відповісти
Хоч в когось інстинкт самозбереження є.
показати весь коментар
14.03.2023 19:29 Відповісти
Ну, максимум, у 23-х відсотків!
показати весь коментар
14.03.2023 20:49 Відповісти
Интересно,какие зарплаты и премии у таких судей?
показати весь коментар
14.03.2023 19:32 Відповісти
Ту вже на Єрмака https://www.youtube.com/watch?v=61ZocOnY3VQ наїхали .
показати весь коментар
14.03.2023 19:54 Відповісти
" Нафтогаз " разве не ГОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие? Или это что хочу , так и получу?Постановление Кабмина номер 859, регулирующее вознаграждение руководителей ГОСПРЕДПРИЯТИЙ предельным размером ПРЕМИЙ в пределах 36 месячных должностных окладов в год. Размер оклада коболева в месяц был более 1 млн.гривен ( что тоже нифига себе), и вдруг наблюдательный совет повелся на выиграш крутых дорогих юристов в пользу премии этого главы Нафтогаз? Который прикупил супербронированное авто для себя, для того, что не бояться гнева народа после как бы "рыночной " цены на газ? МамаДарагая. Как вы все можете защищать этого рыжего маменького сынка?
показати весь коментар
14.03.2023 19:55 Відповісти
Коболєв асоціювався з реформами. Саме за його правління Україна виграла багатомільярдний позов до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. Після цього керівництво компанії "Нафтогаз України" проголосувало за виплату премії правлінню у розмірі 1% від загального виграшу суми. На початку 2020 року НАБУ повідомляло, що розслідує питання виплати цих премій. Того ж року уряд обмежив розмір зарплат для керівників державних компаній та максимальний розмір премій для членів наглядової ради "Нафтогазу".Захист Коболєва, який оприлюднив окрему заяву у день рішення суду про запобіжний захід, підкреслив, що премії Коболєву та іншим 40 співробітникам компанії виписали та виплатили у 2017-2018 роках, задовго до урядових обмежень.Їх затвердила наглядова рада "Нафтогазу".Колишні члени правління НАК "Нафтогаз України" опублікували відкритого листа, запевнивши, що Коболєв та інші посадовці отримали премії "відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління".Лист до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підписали ексчлени наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. "Андрій Коболєв - справжній український патріот, який зробив чудову роботу, перетворивши це державне підприємство зі збиткового на прибуткове, а згодом, у 2019 році, на його частку припало близько 1/6 державного бюджету України", - зазначив ван дер Гейден. Він зауважив, що робота керівництва "Нафтогазу", Коболєва та його 40 колег, які зрештою отримали премії, дозволила виграти багатомільярдний позов проти російського газового монополіста "Газпром". "Справа вважалася безвиграшною. Андрій та його команда довели, що скептики помилялися. Вони були нагороджені 1% за це екстраординарне досягнення. Це принесло уряду України майже 99% із 4,6 млрд доларів", - підкреслив експосадовець. То де тут порушено закон?
показати весь коментар
14.03.2023 20:26 Відповісти
Реформатор підняв тарифи для населення вів плату за транспртування газу а видобутор газу впав при його керівництві в чому реформи справу вийграли адвокати а не це дарування і чого до цього часу світові газові компанії не взяли цього цінного менеджера на роботу
показати весь коментар
14.03.2023 20:47 Відповісти
Пане, не гарно маніпулювати. При Коболєву Навтогаз мав величезний прибуток і це факит, від цього нікуди не дінешся. А коли він пішов компанія отримала мільярдні збитки і це також факт. Це державна структура і збитки покриваються за рахунок бюджету і це також факт. По ціні на газ. Менеджер, на то він і менеджер, розібрався, що не може газ коштувати , наприклад 400 доларів за кубометр,а продаватися за 100 доларів. І коню зрозуміло, що ту різницю має покривати держава із мізерного, народного бюджету. Менеджер підрахував і подивився, що звичайний громадянин опалює газом(централізоване опалення) свою 2-х, 3-х кімнатру квартиру десь 6 месяців, а влітку споживає мінімум, а левову части ну витрачають такі олігархи, як Коломойський, Боголюбов, Григоришин, Медведчук, Ахметов, Колесніков, Бойко та інші на своїх підприємствах на протязі року і дуже у великих масштабах. А ще можновладці, фактично всі депутати, мери, судді, прокурори, вирористовують велику кількість газу для опалювання своїх палаців в Києві, Дніпрі, Запоріжжі..., сплачуючи замість 250 доларів всього 100 доларів і вони випалюють цей газ, ане бідні люди, а за них ппатять зі своєї іншої кишені через бюджет, куди йде від них відрахування. А з цього складаються мільярдні прибутки цих олігархів. Менеджер Коболєв і його команда створили механізм, коли спроможний громадянин платить за використаний газ і платять олігархи, а не спроможний отримує субсидію на погашення заборгованності. Що тут не так? А зараз знову всі платимо за Беню, за Ахметова, за Григоришиних, Суркісів із свого бюджету і ніхто не порахував ні разу їх прибутки, а там мільярдні прибутки за ваш рахунок. Не рахували бо ці олігархи на своїх каналах перенгаправили вашу енергію і увагу на таких, як Коболєв і за вдячніть нарід ще гадить на тих, хто для них робив якусь користь.
показати весь коментар
15.03.2023 08:05 Відповісти
Шматок лайна твій Кобєльов, як і ти, зрештою. Аморальні виродки ви. З цього треба починати, а не розповідати про прибуток, який зробив цей рудий "геній" за рахунок простого підвищення тарифів. Формально це зробили навіть не Кобєльов з Вітренком, а НКРЕКП на чолі з підставним мальчіком Вовком, який зараз в розшуку, причому він не ховається, проживаючи в Лондоні. Несправедливо вийшло - ваш Кобєльов мав би і з Вовком поділитись. І не посилайтесь на право і закон, бо вони в цій країні існують в вигляді ширми для злодюг, подібних вам, кобельовим.
показати весь коментар
15.03.2023 11:24 Відповісти
Да уж. Легко И быстро взвинтить цену на газ в восемь раз, придумать транспортирование газа ( как мы жили до того?), плюс температурный режим. И это до полномасштабного вторжения рашистов. Какой патриот этот коболев и его команда, нет слов. Ограбили НАФТОГАЗ. Не только своей "премией". А почему Вы думаете/ знаете, что наблюдательный совет- это ангелы? Честные И неподкупные?
показати весь коментар
14.03.2023 20:51 Відповісти
Звичайно наглядова рада то не ангели, ангели в нас в ОП - єрмак, татаров, демченко, смірнов, ну ті що антимайданівці. Я так розумію вони повернули справедливі ціни Бені і нафтогаз став прибутковим?
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Бидлячий совковий метод ведення полеміки по типу - "Чому вас в СССР обсцикають ліфти? а у відповідь "А у вас в Алабамі негрів вішають"
Любєзний, кожний баран повинен висіти за свою ногу. Наглядова рада НГ за свою колективну, а компанія ЗЕлуплених дєрмаків за свою.
показати весь коментар
15.03.2023 11:29 Відповісти
він з свого кармана заплатив юристам...
показати весь коментар
15.03.2023 02:19 Відповісти
ні, найнятим юристам заплатила компанія, яка їх винаймала, а за використаний газ олігархами і можновладцями на їх підприємствах і палацах платив і платить бідний нарід зі свого бюджету.
показати весь коментар
15.03.2023 08:06 Відповісти
Зараз заплачу... Ні, заридаю, обливаючись сльозами та гучно сякаючись в хустинку. Так я розчулений жалістю адвоката нафтогазівських злодюг якимсь Толяном.
показати весь коментар
15.03.2023 11:32 Відповісти
Цей виграш не був прибутком компанії, це повернення суспільних фінансів України, незаконно через шахрайство, шантаж і високопосадову корупцію сплачених касапському грязьпрому.
показати весь коментар
15.03.2023 00:27 Відповісти
Так всё-таки наш суд уже не требует реформ, он уже достаточно справедлив и адекватен ?
показати весь коментар
14.03.2023 20:07 Відповісти
ГоСподи, читайте комментарии выше. Прибыль нафтогаза после многократного повышения цены для домохозяйств И особенно для юридических.
показати весь коментар
14.03.2023 20:59 Відповісти
Згадала баба як дівкою була.... Саме дякуючи цій смішний ціні на газ Україну затягували в новий Радянський Союз.... Але альтернативно-обдаровані любителі совка не розуміють, що безкоштовний сир(газ) лише в мишоловці ( в Союзі).... Хочете газ по 0,72 копійки - Росія на вас чекає і прийме в свої обійми як прийняла донбас...
показати весь коментар
14.03.2023 22:23 Відповісти
Та таким як ви та Толян, хоч кілок на голові теши, а ви своє торочите. Вартість газу від Нафтогазвидобування, тобто собівартість + рента + прибуток була в кілька разів більша, ніж та ціна по якій Нафтогаз (посередник типу непришийкобиліхвіст) продавав газ великим і малим споживачам.
показати весь коментар
15.03.2023 11:38 Відповісти
Не більша а менша Одне не вірно вжите слово і ...
показати весь коментар
15.03.2023 11:44 Відповісти
Не тільки читайве вище, а і хоч трішечки думайте, що газ, який коштує державі, наприклад 250 доларів США, не може продаватися олігархам по 100 доларів США, вони мають за нього платити, а за тих бідних, хто не в змозі платити, платить держава через субсидії.
показати весь коментар
15.03.2023 08:10 Відповісти
Слухай а де нафтогаз прибуток дів аудитори так і те знайшли більше 200 млрд. ти в коболева на утриманню?
показати весь коментар
15.03.2023 22:26 Відповісти
поділився з ким потрібно, то все стало на свої місця, витрясли як мішок, і йди і гуляй !!!
показати весь коментар
14.03.2023 21:15 Відповісти
кобеля прикрывают сша, все сделал, чтобы отказаться от рашингаз и как следствие-покупать сжиженный американский газ, главное гешефт
показати весь коментар
14.03.2023 21:31 Відповісти
28 декабря 2019 ( премьер-министр Гончарук)

"Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина"

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на сайте Кабмина.

"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", - говорится в документе.

При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
показати весь коментар
14.03.2023 22:12 Відповісти
Цікаво, хтось премію собі також нарахував за те, що ворожий грязьпром з барського плеча корупціонерів в українській владі отримав від України 7.4 млрд. дол?
показати весь коментар
15.03.2023 00:33 Відповісти
Все буде, як завжди.
показати весь коментар
14.03.2023 23:12 Відповісти
КОБОЛЄВ - БАГАТЕНЬКИЙ ВИРОДОК!!!! БУДЬ ПРОКЛЯТИЙ, НЕДОНОШЕНА СВОЛОТА!!!! ТИ СИН ПОВІЇ І ВІСЛЮКА!!!!
показати весь коментар
14.03.2023 23:42 Відповісти
Трагедія країни була і покищо по сьогодні полягає в тому, що такі моральні уроди як коболєв ніколи не несли реального покарання за багатоміліардні злочини проти народу України.
показати весь коментар
15.03.2023 01:30 Відповісти
В нашей стране все, причастные к газу, воруют и защищают своих, от крупнейших деятелей до мелкой шушеры. С такой мелкой шушерой я столкнулся в Николаевгаз, который является собственностью Фирташа, который, как неоднократно писалось и на Цензоре, является агентом ***** и финансирует кацапию в войне с Украиной. Я написал жалобу в НКРЕКП, что Николаевгаз пытается с меня. пенсионера, слупить деньги по абсолютно выдуманной причине. А НКРЕКП написал отписку по этому поводу. Сегодня я скину свое письмо в Кабмин, но реакция будет аналогичной, в чем я почти на сомневаюсь. Вот текст моего вчерашнего письма :

Ви так і не зрозуміли про що був лист, або ваша відповідь є відпискою. Суть мого листа була в тому, що я скаржився на дії Миколаївгазу, вони придумали цифри, від фонаря даже не зваживши на логіку. Написали, що я в жовтні 2021 року спожив 370 кубів газу, а у мене є квитанція від Приватбанку, що я спожив 33 куба газу. Я таку кількість газу не споживав в самі люті морози в попередніх роках, не більше 250 кубів газу в січні . В квітні 2022 року я спожив 79 кубів газу, звплатив, у мене є квітанція від

Приват 24 А Миколаївгаз намалював, що я спожив 155 куба газу і вимагае, щоб я заплатив ще 660 гр., і якщо не заплатю, погрожуе судом.

Ось про що був мій лист, а вашу відповідь я вважаю відпискою. Ось так наша держава відноситься до своїх громадян в лиці НКРЕКП і стоїть на стороні російського прихвостня Фірташа, який очевидно фінансуе армію РФ котра вбивая нас, українців і знищуе наші міста. Я обовязково буду на всіх форумах згадувати вашу відповідь пенсіонеру, поки ви не заставите Миколаївгаз, який е власністю прикацапленого Фірташа, привести документи про сплату мною за газ у відповідність з моїми квитанціями і не прикривати рекет від Фірташа та його Миколаївгазу. Як кажуть, ворон ворону око не виклюе. Ось таблиця споживання газу, придумана Миколаївгазом Мої квитанції про сплату я також можу передати. Хоча, я дивлюсь, судячи з вашої відповіді, вас це не цікавить.Попробуйте не надувати щоки, а розібратися з моею ситуаціею. Я не відступлю перед цими рекетирами. А завтра я отправлю цей лист в Кабінет міністрів.

Ну а кабмін відправить мій лист знов у НКРЕКП. Як кажуть, ворон ворону...
Так что прийдется идти в полицию и писать заяву. Хотя... учитывая 73%, мои шансы сами знаете какие.
показати весь коментар
15.03.2023 07:43 Відповісти
Котя-Бегемотя, нужно письмо писать по правилам и аргументированно. Например КАК квитанция от Приватбанка может документировать объём потреблённого тобой газа?
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
Тебе это трудно будет понять, если задаешь такие глупые вопросы, но если ты ходил в школу и знаешь, что такое арифметика и показания счетчика, то все это считается на раз. Такие-же, как ты, работают и в Николаевгазе. А у меня есть все документы об оплате с первого дня подключения к газу. Все это елементарно подсчитывается. Хотя, если ты задаешь такие глупые вопросы, то смотри, не просчитайся у пивного ларька, а то могут обидеть тебя и обсчитать. А еще и надругаться над тобой.
показати весь коментар
15.03.2023 11:21 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 11:40 Відповісти
Да ты, братец, похоже дурак, и дурак агрессивный. То, что ты заплатил 100 гривен вовсе не ДОКАЗЫВАЕТ, что ты сжёг газа на 100 гривен. А как правильно челобитные писать - почитай закон Украины "Про звернення громадян".
показати весь коментар
15.03.2023 15:43 Відповісти
А шо там справи по "яйцях Резнікова"? Щось не чути якихось підозр! Вже і яблучка Резнікова пішли!
показати весь коментар
15.03.2023 09:07 Відповісти
Мудрий нарід і далі запряжений Віслюком у стойло, на очах - шори, а попереду - тілівізар з марафоном.
показати весь коментар
15.03.2023 09:30 Відповісти
Питання для всіх скільки заплатив би газпром коболєву зате щоб допоміг би програти нафтогазу справу відповідь -набагато бульше одного %
показати весь коментар
15.03.2023 11:01 Відповісти
Конструктивна пропозиція корупціонерів при владі до українського народу - перекупляти корупціонерів меншою сумою ніж платить московицький агресор щоб вони працювали на благо держави
показати весь коментар
16.03.2023 12:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2

