Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"ВАКС прийняв рішення по запобіжному заходу для Андрія Коболєва: наклав додатковий обов’язок носити браслет, заставу залишити 229 млн грн. Фактично, рішення перенесли на апеляцію. Простіше: залишився на свободі, але зобов’язали носити браслет", – написав Железняк.

Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка просила змінити запобіжний захід Коболєву на тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 365 млн грн.

Прокурори САП вказували, що за попереднім рішенням суду Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Читайте також: Справа про премію Коболєва: Суд встановив колишньому голові "Нафтогазу" заставу у 229 мільйонів

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.