Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"ВАКС прийняв рішення по запобіжному заходу для Андрія Коболєва: наклав додатковий обов’язок носити браслет, заставу залишити 229 млн грн. Фактично, рішення перенесли на апеляцію. Простіше: залишився на свободі, але зобов’язали носити браслет", – написав Железняк.
Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка просила змінити запобіжний захід Коболєву на тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 365 млн грн.
Прокурори САП вказували, що за попереднім рішенням суду Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.
Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
Первинно заведення цієї справи було розгаховано на натку реакцію довбойобів. Бо вони не будуть розбиратися що, скільки, за що, хто призначив - їм просто сума одразу переклинить залишки мозку і все.
30 років в Україні нема совка, а для деяких довбнів, які більше штуки баксів в руках не тримали, новина, що суми винагороди, коли мова йде про міліарди доларів, може складати мільйони гривень.
Чи мені треба було цьому равлику починати розповідати з самого початку - в якому стані Коболев прийняв управління Нафтогазом?
Коли мені буде треба експертна точка зору щодо боротьби з колорадським жуком або купівлі потриманої іномарки, я неодмінно спитаю і може навіть подискутуємо.
Хтось торгує шаурмою і рахує премії Нафтогазу.
А хтось отримує освіту, постійно підвищує сврю компетенцію і заробляє премії.
Любєзний, кожний баран повинен висіти за свою ногу. Наглядова рада НГ за свою колективну, а компанія ЗЕлуплених дєрмаків за свою.
"Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина"
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на сайте Кабмина.
"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", - говорится в документе.
При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську.
Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
