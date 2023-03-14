БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
596 0

Масові звільнення у світових технологічних гігантах: Власник Facebook скоротить ще 10 тисяч працівників

цукерберг

Материнська компанія популярних соцмереж Facebook та Instagram – Meta – скоротить ще 10 000 робочих місць і не буде заповнювати 5 000 відкритих вакансій, намагаючись скоротити витрати.

Компанія оголосила у вівторок, що наприкінці квітня скорочення відудуться у команді рекрутингу та технологічних групах, а наприкінці травня охоплять також і бізнес-групи, повідомляє АР.

"Це буде важко, і цього неможливо уникнути. Це означатиме прощання з талановитими та пристрасними колегами, які були частиною нашого успіху", – зазнчив гендиректор і основний власник Meta Марк Цукерберг.

Він додав, що скорочення робочих місць має на меті побудову більш компактної і технологічної компанії, а також покращенню бізнес-ефективності Meta у довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, у листопаді Meta оголосила про скорочення 11 000 робочих місць, приблизно 13% її персоналу на той час.

Meta та інші технологічні компанії останні два роки активно наймали працівників, а в останні місяці почали зворотній процес.

Автор: 

Facebook (506) звільнення (1030) Цукерберг Марк (74) Instagram (128) Meta (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 