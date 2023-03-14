БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Обсяг грошових переказів від заробітчан впав до $13 мільярдів за рік, – НБУ

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 мільярдів.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), через системи переказу коштів за травень - грудень 2022 року надійшло близько $2,15 млрд в еквіваленті, що приблизно відповідає показнику за аналогічний період 2021 року.

У НБУ уточнили, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому – квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.

Нацбільші обсяги коштів через системи переказу коштів надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $206.

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

  • Western Union (платіжна організація – резидент США) – 50% усіх переказів;
  • PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 20% усіх переказів;
  • MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 17% усіх переказів.

Обсяг грошових переказів від заробітчан впав до $13 мільярдів за рік, – НБУ 01

Загалом минулого року діяльність на території України здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (чотири системи зі США, дві – з Великобританії, по одній – з Грузії та Канади).

Так, обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 292,6 млрд грн ($8,5 млрд в еквіваленті) за травень-грудень 2022 року. Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Лідером за сумою переказів у межах України була система переказу коштів "NovaPay" (45% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу в межах України становила 656 грн.

Читайте також: Нацбанк зафіксував зменшення валютних надходжень від заробітчан

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником. В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $12,02 млрд, що на 8,2%, або на $906 млн вище за аналогічний показник за 2018 рік.

мігранти (446) НБУ (9587) заробітчани (209) грошові перекази (205) зарплата (1177)
Интересно посмотреть на методику подсчета неофициальных переводов. Я так понимаю, это просто передача нала через перевозчиков?
показати весь коментар
14.03.2023 22:26 Відповісти
А кому вони повинні перераховувати ці гроші, якщо їх родини вже виїхали за кордон?

Мабуть заробітчани Гетманцеву бабло винні, а надсилати не хочуть... Нехорощі і непатріотичні якісь ці заробітчани.
показати весь коментар
15.03.2023 00:00 Відповісти
дійсно, як це зелений уряд не здогадався тримати ті сім'ї в заручниках?!! 🤪
показати весь коментар
15.03.2023 08:43 Відповісти
Нажаль здогадався. Тримають в Україні незаконно у заручниках чоловіків, замість створення міжнародної, добре замотивованлї професійної армії, на яку вже 20 років виділили гроші.... Знаю багато прикладів, коли жінки що виїхали спочатку харчами підтримували донатили на зсу, а зараз збирають гроші щоб свого витягнути. Але деякі вже й інших познаходили, шукають адвокатів для дистанційного розводу...є такі хто страхуються....
показати весь коментар
15.03.2023 10:03 Відповісти
То ти підеш в ту міжнародну, добре замотивовану армію?
показати весь коментар
15.03.2023 14:28 Відповісти
1,3 млн українців чоловіків виїхало ( у вашій матриці діра). Повірте, за останні 2 місяці тільки той хто не хотів не виїхав. Правда в більшості сидять і тут бухають....
показати весь коментар
15.03.2023 00:16 Відповісти
Надходження від заробітчан впали, бо через безпрєдел влади, вседозволеність чиновників, наші громадяни покинули Україну, значна частина яких вже не вернеться.
показати весь коментар
15.03.2023 00:59 Відповісти
З 15 до 13 - це ще круто, зважаючи на реалії.
показати весь коментар
15.03.2023 10:30 Відповісти

