Обсяг грошових переказів від заробітчан впав до $13 мільярдів за рік, – НБУ

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 мільярдів.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), через системи переказу коштів за травень - грудень 2022 року надійшло близько $2,15 млрд в еквіваленті, що приблизно відповідає показнику за аналогічний період 2021 року.

У НБУ уточнили, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому – квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.

Нацбільші обсяги коштів через системи переказу коштів надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $206.

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 50% усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 20% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 17% усіх переказів.

Загалом минулого року діяльність на території України здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (чотири системи зі США, дві – з Великобританії, по одній – з Грузії та Канади).

Так, обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 292,6 млрд грн ($8,5 млрд в еквіваленті) за травень-грудень 2022 року. Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Лідером за сумою переказів у межах України була система переказу коштів "NovaPay" (45% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу в межах України становила 656 грн.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником. В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році – $7,41 млрд), а неформальними – на $6,89 млрд (у 2020 році – $4,57 млрд).

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $12,02 млрд, що на 8,2%, або на $906 млн вище за аналогічний показник за 2018 рік.