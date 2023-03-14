"Доступні кредити": Кабмін продовжив пільгове кредитування аграріїв і скасував позики під 0%

Кабінет міністрів вніс зміни до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" з метою їх оптимізації в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 13 березня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед іншого, прийнятими змінами продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.

Зокрема. продовжено строк, протягом якого сільгоспвиробники зможуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, шляхом пролонгації виданих у минулому році кредитів за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% його суми. Також продовжена можливість надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

Крім того, у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено:

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств;

У межах державної програми "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" передбачено:

встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;

встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.

Окрім того, постановою також передбачено:

відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;

виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.

"Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля", – зазначається у повідомленні Мінфіну.

Читайте також: Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 92 мільярди

Як повідомлялося, раніше аграрії нарікали, що Кабмін досі не продовжив фінансування урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" на 2023 рік, через це банки почали нараховувати підвищені відсотки за виданими минулого року позиками.

За даними Мінагрополітики, за 2022 рік 43,65 тис. аграріїв залучили 95,47 мільярда гривень кредитних коштів, у тому числі за програмою державних гарантій у розмірі 80% – 24,72 млрд грн.

Водночас видатки державного бюджету на компенсацію ставок за кредитами для бізнесу за програмою "5-7-9%" у 2022 році зросли до 9 мільярдів гривень замість запланованих 3 млрд грн. У держбюджеті на 2023 рік на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено понад 16 млрд гривень.