"Роснєфть" не змогла повернути контроль над своїми НПЗ у Німеччині через суд

Федеральний адміністративний суд Німеччини відхилив позов російської компанії "Роснєфть" до уряду ФРН, підтвердивши законність передачі її дочірніх компаній під зовнішнє управління німецького регулятора.

Відповідно до рішення суду, позов "Роснєфті" визнано необґрунтованим, повідомляє Deutsche Welle.

Судді визнали правомірним переачу під контроль Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) часток у трьох німецьких нафтопереробних заводах у Шведті, Карлсруе та Вогбурзі, що належать компаніям Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing GmbH.

"Роснєфть" звернулася до суду у жовтні минулого року, після того, як уряд ФРН передав три її дочірні структури під зовнішнє управління терміном на шість місяців, вказавши причиною загрозу перебоїв із постачанням нафти до цих підприємств.

Читайте також: Голова ради директорів "Роснєфті" вирішив звільнитися, – ЗМІ

Як повідомлялося, у середині вересня уряд Німеччини на тлі санкцій за вторгнення в Україну позбавив компанію "Роснєфть" контролю над її активами у країні. Міністерство економіки ФРН перевело Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH під довірче управління Федерального агентства з мереж.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек пов'язав це рішення з енергетичною безпекою країни. За його словами, експлуатація заводів опинилася під загрозою через небажання "центральних, критично важливих провайдерів, таких як постачальники комплектуючих, страхові компанії, банки та IT-компанії співпрацювати з "Роснєфтью".

На частку цих трьох НПЗ припадає приблизно 12% всіх потужностей з переробки нафти у Німеччині.