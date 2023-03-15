У Росії все більше обмежують виїзд за кордон для державних службовців, – британська розвідка

Від початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що з огляду на ці обмеження деякі чиновники, ймовірно, були змушені віддати свої паспорти Федеральній службі безпеки РФ.

"Працівники, наближені до центру влади, стикаються з більш суворими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені будь-які міжнародні поїздки на відпочинок", – наголошують у звіті.

Зокрема, йдеться про розширення існуючих заходів, які походять ще з радянських часів. Водночас обмеження на поїздки були посилені ще після російської анексії Криму в 2014 році.

"Ці заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі або дезертирству все більш невдоволених чиновників. Існує реальна можливість того, що в міру продовження зосередження російської держави на безпеці обмеження на в'їзд будуть посилюватися для дедалі більшої кількості працівників державного сектору", – зазначають у британському Міноборони.

Раніше журналісти проєкту "Система" (Радіо Свобода та "Настоящее время") з'ясували, що, починаючи з лютого 2022 року, частину співробітників російських держкомпаній та чиновників попросили "здати на зберігання" закордонні паспорти.