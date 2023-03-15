Через потепління опалювальний сезон у деяких регіонах можна завершувати вже наступного тижня, – Герус

Із початку наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон через потепління.

Про це повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус у Telegram.



"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", – зазначив він.



Герус відзначив, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, оскільки зростає генерація сонячних електростанцій.



"Разом із тим через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації – електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст – це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", – додав він.