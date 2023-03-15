БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Через потепління опалювальний сезон у деяких регіонах можна завершувати вже наступного тижня, – Герус

Із початку наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон через потепління.

Про це повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус у Telegram.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", – зазначив він.

Герус відзначив, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, оскільки зростає генерація сонячних електростанцій.

"Разом із тим через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації – електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст – це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", – додав він.

Герус, який НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ до рішень включати - виключати опалення не має, робить цей вкид із єдиною метою- знову просувати сонячні станції, що би його хазяїїн Беня міг здирати за "зелену енергетику"кінські тарифи.
15.03.2023 12:07 Відповісти
Перше місце відключення тепла це -- урядовий квартал
Може від холоду будуть ворушиться
15.03.2023 12:09 Відповісти
В воеенное время нужно экономить дорогой ресурс-газ. я как живущицй в Киеве за то чтобы отключить в Киеве все кроме школ и больниц уже в втроник 21 апретя-там со вторника среднесуточная температура под 10 градусов(днем 15 и выше,ночью 3-6 градусов) -в квартирах будет тепло. Кому холодно-одну комнату подтапливать электричеством будет не дороже чем заплатить за ЦО
15.03.2023 22:45 Відповісти

