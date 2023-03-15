Прибуток Ferrexpo Жеваго впав за рік війни у чотири рази – до $220 мільйонів

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні за підсумками 2022 року отримала $219,99 млн чистого прибутку, що вчетверо нижче, ніж за аналогічний показник 2021 року ($870,99 млн).

Про це йдеться у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нього, виручка компанії за рік скоротилася на 50,4% – до $1,24 млрд.



При цьому прибуток до оподаткування (EBITDA) впав на 46,8% – до $765,1 млн.



Капітальні інвестиції Ferrexpo у 2022 році становили $161 млн у порівнянні з $361 млн у 2021 році.



Як повідомлялося, у січні-червні 2022 року Ferrexpo отримала $82 млн чистого прибутку, що в 8,1 раза нижче за аналогічний показник 2021 року ($661,4 млн).



Нагадаємо, за підсумками 2021 року Ferrexpo збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.

Після арешту у французькому Куршавелі наприкінці минулого року Жеваго залишив посаду директора та раду директорів Ferrexpo. Наразі ДБР намагається отримати рішення французького суду про екстрадицію Жеваго.