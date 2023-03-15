Верховний Суд Великої Британії став на бік України у справі "боргу Януковича" на $3 мільярди

Верховний Суд Великої Британії ухвалив рішення, що справу, яка була ініційована РФ проти України, щодо єврооблігацій на суму $3 млрд, випущених у 2013 році під час президентства Віктора Януковича на користь Росії, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді.

Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", – наголосили в Мінфіні.

Зазначається, що Росія через довірену особу намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь Москви, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникнути детального дослідження судом своїх дій.

Зрештою Верховний Суд відхилив прохання Росії та визнав, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів.

Як зазначив суддя Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "є однозначно сильною", і "погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році".

Зазначається, що Верховний Суд наразі не здійснював розгляд фактів незаконної війни РФ проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але суддя Верховного Суду лорд Карнват зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.

Як наголосили в Мінфіні, наразі Росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та "відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду в англійському суді".

"Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", – пояснили в міністерстві.

Усі докази будуть представлені суду для вивчення та під пильним наглядом світової спільноти.

Нагадаємо, у грудні 2013 року президенти України та РФ Віктор Янукович та Владімір Путін домовилися, що Москва надасть Києву кредит на $15 млрд через розміщення українських цінних паперів. У рамках програми облігації на $3 млрд були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.