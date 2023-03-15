В Україні знову зростає кількість хворих на коронавірус: МОЗ закликав відновити масову вакцинацію

Щоб подолати COVID-19 Україна має докласти надзусиль та відновити вакцинацію на довоєнному рівні.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб мінімізувати наслідки COVID-19, Україна має докласти надзусиль, щоб відновити вакцинацію на тих рівнях, які були у довоєнний період. У всьому світі та в Європі показники вакцинації знаходяться на дуже високому рівні, і це дало можливість європейським країнам не лише скасувати карантинні обмеження, але і наблизитися до того, що кількість смертельних випадків через COVID-19 набагато менша, ніж у тих країнах, які мають недостатній рівень охоплення вакцинацією", – сказав Кузін.

Він уточнив, що наразі в Україні переважає штам коронавірусу "кракен", властивістю якого є швидше поширення, ніж у інших штамів.

"На тлі постійного знаходження у бомбосховищах, неможливості дотримуватися протиепідеміологічних норм, ризик того, що все більше людей захворіють на COVID-19, досить високий", – зауважив головний санітарний лікар.

Своєю чергою голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій зазначив, що ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні набагато гірша, ніж у країнах, які говорять про припинення епідемії, і в Україні фіксується зростання захворюваності.

"В останні п'ять тижнів у нас є досить стабільне зростання захворюваності на COVID-19. У нас було затишшя на початку січня, але останні п'ять тижнів у нас щотижня додається кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19. Ми ще не досягли жовтневого піку, але вже маємо близько 15 тис. підтверджених випадків за минулий тиждень, маємо зростання кількості госпіталізованих та 100 померлих на тиждень", – сказав він.

При цьому Лапій зазначив, що прогнози щодо припинення епідемії COVID-19 з'являються регулярно.

"Обережні прогнози припинення епідемії були до кінця 2021 року, потім були прогнози до кінця 2022 року. Звичайно, можна говорити про те, що вага цих прогнозів зростає. Ми бачимо, що вакцини проти COVID-19 працюють і питання не в тому, що ми переможемо епідемію, у 2023 чи 2024 році. Питання ціни, яку ми заплатимо, чи це буде звичайна застуда, яка не вимагатиме госпіталізації і не забиратиме життя", – пояснив експерт.