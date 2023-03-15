Raiffeisen Bank домовляється зі "Сбєрбанком" про обмін активами в Росії та Австрії, – ЗМІ

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із російським "Сбєрбанком" операцію із обміну активів в Росії та Австрії.

Про це пише Falter із поисланням на документи з засідання правління RBI, передає Forbes.

Відповідно до документів RBI працює над проєктом під назвою Roter Vogel, який передбачає заволодіння активами Sberbank Europe, що залишилися. У документах докладно обговорюється структура угоди.

"По суті, це прихований бартер, який розробили менеджери Raiffeisen на чолі з генеральним директором Йоханном Штроблем: державний російський "Сбєрбанк" отримує активи Raiffeisen у Росії, а RBI отримує натомість активи "Сбєрбанку" у Відні", – пише видання.

Першим кроком для виконання плану має бути угода між Raiffeisen Bank International та "Сбєрбанком Росії".

Далі в документі йдеться про те, що "Сбєрбанк" отримає вимогу про виплату дивідендів та/або субординовані кредити від RBI або, як альтернативу, від "Райффайзен Банку Білорусь".

Зокрема, мається на увазі прибуток "Райффайзенбанку Росія" у 2022 році у розмірі 2 млрд євро.

Як альтернативу весь "Пріорбанк", білоруська донька "Райффайзену", може бути переданий "Сбєрбанку".

"Отже, це ціна покупки, яку RBI готовий заплатити за активи Sberbank Europe, що залишилися", – підсумовує Falter.

У фінансовому секторі вже давно ходять чутки, що мотивом спірної угоди може бути свого роду бартерна угода. Таким чином RBI може спробувати обміняти активи зі "Сбєрбанком" за умови, що влада погодиться на цю угоду.

У RBI повідомили, що наразі "немає жодної угоди чи інших конкретних кроків для такого обміну активами для реалізації".

Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".



На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.