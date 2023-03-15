Туреччина підтримала Україну і наполягатиме на продовженні "зернової угоди" на 120 днів

Туреччина ініціювала переговори щодо продовження дії "зернового коридору" терміном на 120 днів, відповідно до початкового варіанту угоди.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

"Відбулися робочі контакти з Росією та Україною. Ми також продовжуємо діалог на рівні міністрів. На сьогоднішній день відвантажено і доставлено понад 24 мільйони тонн агропродукції. Це зробило серйозний внесок як у забезпечення миру та стабільності в регіоні, так і в усьому світі, у тому числі у плані стабільності цін на продовольство", – сказав міністр.

Він наголосив, що продовження зернової ініціативи має велике значення, і у зв'язку з цим термін угоди в 120 днів обговорюватиметься і надалі.

"Сторони проаналізують цю ініціативу та ухвалять рішення. ООН дотримується нашої позиції. Ми продовжуємо вести переговори. Сподіваюся, що ми намагатимемося вирішити цю проблему якнайшвидше", – додав Хулусі Акар.

Як повідомлялося, напередодні представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливає 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.