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Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму з кінця 2021 року (оновлено)

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Світові ціни на нафту впали до мінімуму щонайменше за останній рік.

За даними лондонської біржі ICE Futures, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent станом на 15:30 падали на 3,46% – до $74,77 за барель.

Це найнижчий рівень із січня 2022 року.

Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму з кінця 2021 року 01

Увечері середи падіння цін на нафту прискорилося: станом на 18:15 барель Brent дешевшав на 6,66% – до $72,29. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року.

Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму з кінця 2021 року 02

Ф'ючерси нафти американського сорту WTI з поставкою в квітні на Нью-Йоркські біржі падали станом на 14:00 падали на 1,6% – до $70,16 за барель. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року, пише Bloomberg. В ході подальших торгів ціни на WTI впали до $67,98 за барель.

Агентство зауважує, що на зниження цін впливає низка банкрутств у банківському секторі США в останні дні, а також зростання курсу долара. Це викликає занепокоєння інвесторів щодо перспектив зростання світової економіки та попиту на нафту.

Щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти також вплинув на настої інвесторів, прогнозуючи перевищення пропозиції нафти над попитом у першому півріччі.

Тим часом економічні дані Китаю показали відновлення споживчих витрат, промислового виробництва та інвестицій після скасування обмежень через коронавірус.

Читайте також: Дисконт на російську нафту перевищує $30 за барель

Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Автор: 

нафта (4891) ціни (3582) Brent (1505)


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Топ коментарі
+14
Знову вялікій геостратег пуйло переграв сам себе
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15.03.2023 15:48 Відповісти
+10
Коли лайно раіське впало до 30, розвалився срср.
Чекаємо.
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15.03.2023 16:08 Відповісти
+9
$74,77 за барель? - такий собі сумнівний мінімум, бачив і по $10 за барель ту грязь.
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15.03.2023 15:49 Відповісти
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Знову вялікій геостратег пуйло переграв сам себе
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15.03.2023 15:48 Відповісти
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15.03.2023 16:36 Відповісти
$74,77 за барель? - такий собі сумнівний мінімум, бачив і по $10 за барель ту грязь.
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15.03.2023 15:49 Відповісти
так довго жити шкідливо
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15.03.2023 16:37 Відповісти
може і так, а може просто пам'ять кращя за вашу
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15.03.2023 16:47 Відповісти
я шуткую, бо ще пацаном дивувався коли батько заправляв "Яву":
як літр бензина може коштувати дешевше ніж півлітра мінеральної води.

були часи совкові....
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16.03.2023 00:19 Відповісти
ну от і я шуткую...
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16.03.2023 00:26 Відповісти
Жити вопше шкідливо.
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15.03.2023 19:01 Відповісти
У розпал карантину ціна на нафту була навіть від'ємною (як я розумію, платили за зберігання).
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15.03.2023 18:39 Відповісти
та то ще гарна ціна бо деякий період у 20 році було навіть $0,01 а після взагалі фьючерси на WTI падали до рівня -$3,7 а спот -$9,99 за барр
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15.03.2023 18:42 Відповісти
теж таке пам`ятаю, останньго разу, совок треснулся на жопу й розвалився, немчики роднинькие помогите, питер голодает, скоро и москва уже будет, запад скрипнул суставами и завалил их дешевым мясом, украина зерном, американцы ногами куриными, все кто мог помогали, чтоб эти твари не начали друг дружку жрать, нефть подорожала, москальня нажрала себе второй и третий подбородки и сыто отрыгивая снова завела шарманку, про то как проклятый запад снова мешает им жить..... Є сподівання що цього разу , запад уважно подивиться собі під ноги, та не буде знову наступати на ті самі грабли, що валяються там досі ,з дев'яностих....
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16.03.2023 10:17 Відповісти
URALS зараз котирується на рівні 48,10
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15.03.2023 15:50 Відповісти
Та ти чистий московіт?
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15.03.2023 15:52 Відповісти
Еще немного и 35-40 будет, а это уже бесприбыльная торговля. Они и в минус, кстати, будут продавать, так как иначе глушить скважины придется. У них мало нефтехранилищ и те уязвимы к диверсиям, как и НПЗ в свою очередь.

Буквально надо парочку мопедов засадить в ржавый танкер около богатой азиатской страны, которая сразу потребует компенсации за разлив нефти (а танкер кацапы самозастраховали, ведь другие компании отказались). Никто даже и не заметит, что была атака дронами, настолько там старые корыта. Посмотрим, сколько желающих будет дохнуть за режим ***** в проруби, когда уже не будет денег им платить. Возможно, обратят свой взор на более лакомую и доступную добычу, а именно москальских особняки и элитные жилые кварталы. Там в 100 раз меньше защиты и очень много добычи.
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15.03.2023 19:52 Відповісти
Не впевнений, що страхування включає в себе виплату у разі теракту. У всякому випадку вони будуть посилатись на форс-мажор, і відмовляться платити. В цьому разі компенсацію затребують від судновласника, який, звісно ж, теж пошле їх на три відомі букви. У відповідь їхнім коритам заблокують доступ до портів.

Принаймі, сподіваюсь, що такий розвиток подій є досить вирогідним.

І - головне - Україна має право атакувати російські кораблі, у тому числі і цивільні, але ж як тоді на нас будуть дивитись у світі?
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15.03.2023 20:09 Відповісти
Витя вже нижче 79.
Не тішся. Доллар росте.
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15.03.2023 15:51 Відповісти
Коли лайно раіське впало до 30, розвалився срср.
Чекаємо.
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15.03.2023 16:08 Відповісти
30$ у 1985 це 81$ зараз. Так що не довго...
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15.03.2023 19:03 Відповісти
Супер, але коли бочка була по 160$ то бензин в Україні був по 24 вчім справа?
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15.03.2023 18:31 Відповісти
В тім і справа що ви живите в Україні де не діють закони фізики, економіки і здорового глузду. Великий мавританський ринок в дії..
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15.03.2023 18:35 Відповісти
Подякуйте Х.йлу за розрушені Українські нафтопереробні заводи.
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15.03.2023 18:35 Відповісти
Справа в податках. 35 відсотків з ціни палива складає податок. І це лише податок на кінцевий продукт. А якщо брати податки на нафту та інше, то значно більше. Наприклад, коли "забагато" водіїв перейшло на газ, то податки на автомобільний газ вирішили підняти.
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15.03.2023 20:13 Відповісти
Для рашки поки 60$ - постійна ціна.
Треба щоб нижче 60 було - тоді це вдарить міцно по *****.
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15.03.2023 18:32 Відповісти
Естонія, Литва та Польща закликають знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 за барель до $51,45.

Джерело: https://biz.censor.net/n3405822
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15.03.2023 18:37 Відповісти
Дисконт на кацапську нафту зараз робить її ціну значно нижчою за 60 . За останніми даними - 38% від вартості марки брент .
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15.03.2023 18:58 Відповісти
ціна на нафту керується двома єрундами - арабами і рішенням американців чи відкривати дири на Алясці і качяти, чи нехай араби риють, а ми купуємо, накопичуваємо... - ну от такі амеріканці...
кацапи - то є 5те колесо у возі...
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15.03.2023 18:49 Відповісти
Шановна редакція, будь ласка подивіться, що означає слово "обвалилися".
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15.03.2023 18:52 Відповісти
Вчера сбитый дрон-сегодня нефть вниз
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15.03.2023 18:58 Відповісти
русафобія
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15.03.2023 19:18 Відповісти
хуже, це вже нацизм аглтєлий...просто звєрі
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15.03.2023 19:24 Відповісти
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15.03.2023 20:11 Відповісти
Близько 17:00 UTC 0 Брент пірнала практично до $71,50 за Барель. Станом на зараз вона піднялася до 74,55.

Але у відомому бункері керівництво вже мало б обісратися про всяк випадок, бо у лютому їх нафтогазові прибутки впали майже удвічі проти минулорічних, а березневі з квітневими мають їх зовсім поховати.
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15.03.2023 21:07 Відповісти
Коли великий Рональд Рейган захотів знищити СРСР, він опустив ціну на нафту до 12$ долл. Для цього довелося використати стратегічні запаси США. СОИ + ціна на нафту+ допомога СРСР комуністичним режимам знищили радянський союз. І це не дивлячись на те, що ФРН відмовилась підтримувати ембарго на поставку газових труб на Уренгой-Помари- Ужгород-Західна Європа. Дай боже світу ще одного такого актора, а не олігархічного комедіанта.
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15.03.2023 21:22 Відповісти
Обвал нафтових цін у рази з фіксацією на роки - це був фактор №1. Фактором №2 стала совкова технологічна неспроможність. Не лише мікроелектроніка з компьютерами виявилися недосяжними для радянської науки з промисловістю, вони деградували навіть на рівні звичайних машин і механізмів. Ресурсу їх жниварок на комбайнах вистачало на лічені дні роботи. Тому срср став вимушено завозити з США і Канади по 40 млн. тон зернових на рік за гроші від продажу самотлорської нафти. І в цей момент їм перекрили потік нафтодоларів!
Але було ще одне - стагнуючий совок наполегливо обробляли достовірною інфою Голос Америки з ВВС, не зважаючи на глушилки, а молодь обспівували Бітлами
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16.03.2023 02:46 Відповісти
Если пробьет уровень поддержки 70, то будет весело. И по 50 увидим, и по 40, уралс вообще ничего не будет стоить.
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15.03.2023 22:19 Відповісти
Радует, что у кацапов высокая себестоимость добычи нефти. Арабы то и 50 у.е. переживут. Теперь главное чтобы такая цена держалась.
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15.03.2023 22:43 Відповісти
Ой не знаю не знаю. В Італії ціни на заправках майже під 2€/літр. В 2021 було якось меньше.
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15.03.2023 23:25 Відповісти
як кому інтересно дорога з 611 po county Line до українськоґо клубу закрита вже rik якк..
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16.03.2023 00:57 Відповісти

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