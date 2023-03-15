Світові ціни на нафту обвалилися до мінімуму з кінця 2021 року (оновлено)

Світові ціни на нафту впали до мінімуму щонайменше за останній рік.

За даними лондонської біржі ICE Futures, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent станом на 15:30 падали на 3,46% – до $74,77 за барель.

Це найнижчий рівень із січня 2022 року.

Увечері середи падіння цін на нафту прискорилося: станом на 18:15 барель Brent дешевшав на 6,66% – до $72,29. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року.

Ф'ючерси нафти американського сорту WTI з поставкою в квітні на Нью-Йоркські біржі падали станом на 14:00 падали на 1,6% – до $70,16 за барель. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року, пише Bloomberg. В ході подальших торгів ціни на WTI впали до $67,98 за барель.

Агентство зауважує, що на зниження цін впливає низка банкрутств у банківському секторі США в останні дні, а також зростання курсу долара. Це викликає занепокоєння інвесторів щодо перспектив зростання світової економіки та попиту на нафту.

Щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти також вплинув на настої інвесторів, прогнозуючи перевищення пропозиції нафти над попитом у першому півріччі.

Тим часом економічні дані Китаю показали відновлення споживчих витрат, промислового виробництва та інвестицій після скасування обмежень через коронавірус.

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Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.