У Київській області встановлять 100 збірних будинків на ділянках сімей, котрі втратили житло. ФОТО

У Київській області на ділянках сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановлюють збірні будинки компанії QHome. Таке житло розраховане на проживання 4 осіб та оснащене всім необхідним.

Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією, йдеться в повідомленні КОВА.

У рамках проєкту буде встановлено 100 будиночків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району.

Збірні будинки виготовлені з міцних матеріалів та оснащені меблями українського виробництва. Після встановлення вони одразу готові до експлуатації. Площа становить 25 квадратних метрів, та розрахована на 4 особи. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями.



