Збитки на 19 мільярдів: НАБУ передало до суду першу частину справи "Роттердам+". ВIДЕО

НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній-фігурантів справи інкримінують пособництво.

Підозрювані на час злочину обіймали посади:

голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), йдеться про Дмитра Вовка;

члена НКРЕКП;

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

За версією слідства, у затверджену НКРЕКП у 2016 році так звану формулу "Роттердам+" при розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"В результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз", – зазначається у повідомленні.

Збитки на суму понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – йдеться у позиції НАБУ.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування першого епізоду у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.