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Новини
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Збитки на 19 мільярдів: НАБУ передало до суду першу частину справи "Роттердам+". ВIДЕО

роттердам

НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній-фігурантів справи інкримінують пособництво.

Підозрювані на час злочину обіймали посади:

  • голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), йдеться про Дмитра Вовка;
  • члена НКРЕКП;
  • начальника відділу НКРЕКП;
  • керівника управління НКРЕКП;
  • заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
  • директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

За версією слідства, у затверджену НКРЕКП у 2016 році так звану формулу "Роттердам+" при розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"В результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз", – зазначається у повідомленні.

Збитки на суму понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", – йдеться у позиції НАБУ.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування першого епізоду у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Автор: 

НАБУ (1551) Ахметов Рінат (1613) Антикорупційний суд ВАКС (763) Роттердам+ (136)


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Топ коментарі
+15
Це вже вкотре цей "Роттердам+" подають до суду?

Це можна було б зрозуміти, якщо б після відміни схеми "Роттердам+" знизились тарифи для населення і підприємств. Але ж ні: після відміни тарифи тільки зросли!!!

А квартальне шапіто ніяк не заспокоїться.
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15.03.2023 18:40 Відповісти
+4
Ви, певно, вже забули де і ким працював Дмитро Вовк до 2014р.
Нагадаю:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#:~:text=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%20(*1989,%D0%B7%202015%20%D0%B4%D0%BE%202018%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.
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15.03.2023 22:09 Відповісти
+3
- голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), йдеться про Дмитра Вовка
- компанія ДТЕК Ріната Ахметова
- За даними слідства, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

Не зрозумів.. а де ж у списку Порошенко, якому зелені увесь час закидали "Роттердам" ?!
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15.03.2023 17:32 Відповісти
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- голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), йдеться про Дмитра Вовка
- компанія ДТЕК Ріната Ахметова
- За даними слідства, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

Не зрозумів.. а де ж у списку Порошенко, якому зелені увесь час закидали "Роттердам" ?!
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15.03.2023 17:32 Відповісти
Ви, певно, вже забули де і ким працював Дмитро Вовк до 2014р.
Нагадаю:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#:~:text=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%20(*1989,%D0%B7%202015%20%D0%B4%D0%BE%202018%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.
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15.03.2023 22:09 Відповісти
А де ж призвище у йому списку- АХМЕТОВ ?
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16.03.2023 18:04 Відповісти
Це вже вкотре цей "Роттердам+" подають до суду?

Це можна було б зрозуміти, якщо б після відміни схеми "Роттердам+" знизились тарифи для населення і підприємств. Але ж ні: після відміни тарифи тільки зросли!!!

А квартальне шапіто ніяк не заспокоїться.
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15.03.2023 18:40 Відповісти
Олігархічна система генерує фінансові схеми зиску з кінцевого споживача товарів, послуг, робіт одна на зміну другій. То ж ціни на ці позиції можуть знизитися лише після руйнування в Україні олігархічно-плутократичної системи.
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16.03.2023 00:21 Відповісти
интересный вопрос куда ахметовская гнида инвестировала 20 млрд.? эти крохи даже не сравнимы смонополией на ээ, уголь, метал, руду -порядка 30% ВВП - у пятой колоны нет только монополии на власть, не на ту власть что клоун - а больше - самый бедный народ в Европе который не хочет сдаваться!
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15.03.2023 19:11 Відповісти
Мабуть в європейську нерухомість... замки, приміром...
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16.03.2023 00:23 Відповісти
тобі нагадаю під чим киривництвом була ця схема,батько регіоналов - Порох головний фігуран цій справи, Ахмедка-гудок, подельнік виконавец замовленя.
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16.03.2023 13:29 Відповісти
вы с"ки энергетическую катастрофу зимой 2022-23 устроили
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15.03.2023 20:35 Відповісти
Ура!!! Порошенко та Ахметов - головні бенефіціари отриманних злочинним шляхом 19 мілліардів гривень - будуть засуджені та сядуть у в'язницю! Ура!!!
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15.03.2023 21:50 Відповісти
Ура ура, в жопе дыра (с)
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15.03.2023 22:40 Відповісти
А те що тарифи ЗРОСЛИ після відміни цієї формули то як? Задоволений?
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16.03.2023 02:36 Відповісти
Тільки дурні можуть бути задоволені підняттям тарифів та виправдовувати це. Як, наприклад, робила колись деяка частина суспільства після введення роттердаму чи чергового підняття цін на послуги ЖКГ до нового "справедливого рівня"
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16.03.2023 09:19 Відповісти
Або найняті вигодонабувачем
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16.03.2023 13:14 Відповісти
https://biz.censor.net/user/493177
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Цікаво, хто бенефіціар підйому тарифу на електроенергію зараз. Там обіцяють в 3 рази підняти тариф. Чи це інше? Шкода, що в антикорупційних органах зберігається співвідношення Шарікових, як і в цілому по Україні на рівні 75 відсотків. Не думаю, що з 2018 року відбулися суттєві зміни в структурі тарифу.
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16.03.2023 06:37 Відповісти
а це дуже схоже на сьогодення - платиш за спожитий газ + платиш за його доставку. Віднедавна сама же зелена влада прийняла закон про оплату доставки гарячої, холодної води і опалення. Оплачувати цю процедуру треба навіть якщо споживач не користується послугами.
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16.03.2023 06:28 Відповісти
ні тлі грядущого подорожчання електроенергії ротердам буде дєтскім лєпєтом.
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16.03.2023 08:40 Відповісти
то це вже перший результат взяття НАБУ під повний контроль зеленими шлеперами і перетворення цього органу в *****?
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16.03.2023 12:45 Відповісти
В результаті може вийти пшик, зважаючи на те, як плазував васк перед коболєм, коли той відмовився внести визначену цим судом заставу
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Знову «владеоец заводов, газет, пароходов» ,
головний бенифіціар - монополіст в єнергетіці-
олигарх N1 АХМЕТОВ не займаний?

Він не при ділах. Ихтамнет…
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16.03.2023 18:09 Відповісти

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