Мінцифри обіцяє повторно внести у Раду законопроєкт про розмитнення авто в "Дії"
Законопроєкт про митне оформлення транспортних засобів через додаток "Дія" за новою формулою буде повторно внесено на розгляд Верховної Ради.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили "ні" відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть – "ні". І ми постійно це ламали і в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату". Зараз перероблюємо проєт", – сказав голова Мінцифри.
За словами Федорова, для його ухвалення планується задіяти громадськість та винести питання у публічну площину.
"Ми більше контактуватимемо з депутатами, більш публічно порушуватимемо це питання. Будемо виводити в публічний простір тих, хто не наводить аргументів, а потім залишає залу при голосуванні. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", – наголосив очільник Мінцифри.
Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому провалила голосування за прийняття за основу законопроєктів №7466 та №7468 про митне оформлення транспортних засобів через додаток "Дія" за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 та 206 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, попри те, що їх підтримав.Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Ними пропонувалося проводити розрахунок ціни розмитнення лише за сталими характеристиками авто: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм, ексклюзивність. На відміну від чинної формули, вартість авто пропонували не враховувати. Окрім цього, планувалося, що розмитнити авто можна буде в "Дії".
https://censor.net/n3397369
Згідно із запропонованою формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю 15 тис. євро обійшлося б власнику у 1,86 тис. євро, тоді як поточна система передбачає платіж у 4,92 тис. євро.
Наразі при митному оформленні береться до уваги вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій та містить корупційні ризики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль