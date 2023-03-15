Мінцифри обіцяє повторно внести у Раду законопроєкт про розмитнення авто в "Дії"

Законопроєкт про митне оформлення транспортних засобів через додаток "Дія" за новою формулою буде повторно внесено на розгляд Верховної Ради.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили "ні" відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть – "ні". І ми постійно це ламали і в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату". Зараз перероблюємо проєт", – сказав голова Мінцифри.

За словами Федорова, для його ухвалення планується задіяти громадськість та винести питання у публічну площину.

"Ми більше контактуватимемо з депутатами, більш публічно порушуватимемо це питання. Будемо виводити в публічний простір тих, хто не наводить аргументів, а потім залишає залу при голосуванні. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", – наголосив очільник Мінцифри.

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Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому провалила голосування за прийняття за основу законопроєктів №7466 та №7468 про митне оформлення транспортних засобів через додаток "Дія" за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 та 206 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, попри те, що їх підтримав.Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ними пропонувалося проводити розрахунок ціни розмитнення лише за сталими характеристиками авто: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм, ексклюзивність. На відміну від чинної формули, вартість авто пропонували не враховувати. Окрім цього, планувалося, що розмитнити авто можна буде в "Дії".

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Згідно із запропонованою формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю 15 тис. євро обійшлося б власнику у 1,86 тис. євро, тоді як поточна система передбачає платіж у 4,92 тис. євро.

Наразі при митному оформленні береться до уваги вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій та містить корупційні ризики.