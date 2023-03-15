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Samsung вкладе $230 мільярдів у розвиток виробництва чіпів у Південній Кореї

samsung

Компанія Samsung заявила про плани інвестувати близько 300 трлн вон ($230,8 млрд) протягом 20 років у зусилля уряду Південної Кореї створити в країні напівпровідниковий мегацентр.

Кошти будуть спрямовано на будівництво п’яти заводів по виробництву мікросхем, пише ВВС із посиланням на повідомення компанії.

Samsung є найбільшим у світі виробником мікросхем пам’яті, смартфонів і телевізорів.

Згідно з офіційним планом, компаніям у високотехнологічних галузях будуть запропоновані стимули, такі як розширені податкові пільги та підтримка інфраструктури.

"Мегакластер стане ключовою основою нашої екосистеми напівпровідників", – йдеться в заяві Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї/

У ньому заявили, що планують забезпечити близько 550 трлн вон інвестицій у приватний сектор і "стрибнути вперед як провідна країна в умовах жорсткої глобальної конкуренції за передові галузі".

Раніше повідомлялося, що США можуть обмежити виробництво південнокорейських чіпів у Китаї.

Автор: 

завод (750) будівництво (2243) Samsung (194) напівпровідники (73)


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16.03.2023 00:29 Відповісти

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