Дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" витратить 33 мільйони за оренду дорогих офісів на Печерську

Дочірнє підприємство "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз України" 7 березня без використання електронної системи уклало угоду з ПрАТ "Діпробудмашина" на оренду офісу в Києві за 8,53 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Офіс площею 381 кв. м по вул. Лейпцизька, 15 орендували на 31 місяць, тобто до жовтня 2025 року. Таким чином, вартість оренди цього офісу становить $7 523 на місяць або $20 за квадратний метр.

У жовтні 2022 року "Нафтогазбезпека" орендувала за тією ж адресою ще один офіс площею 948 кв. м – на 35 місяців за 24,16 млн грн. Ціна була така ж – $20 за "квадрат" на місяць. Тобто сумарно підрозділ "Нафтогазу" орендував офісних приміщень майже на 33 мільйони гривень.

При цьому у відкритих джерелах є пропозиції оренди офісів з управлінням за цією самою адресою від ріелторів. Трохи більший офіс площею 495 кв. м здають по $14,64 за "квадрат" на місяць. Це на третину дешевше від ціни оренди для "Нафтогазбезпеки".

В інших оголошеннях вартість оренди офісів подібної площі на Печерську залежать від їх класу. Наприклад, ціна за "квадрат" на 8 поверсі бізнес-центру "Хвиля" класу В складає 200 грн, на 3 поверсі бізнес-центру "Печерськ Центр" класу В+ – 600 грн, а на 11 поверсі бізнес-центру "Карнегі Центр" класу А – 758 грн.

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Акціонерами столичної "Діпробудмашини" є киянин Вадим Григор’єв та його ж ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" і ТОВ "Компанія з управління активами "Максимум Груп", яка діє в інтересах ПВІФНВЗТ "АйБіСі Кепітал". Компанією керує Юрій Сбоєв.

На сайті компанії вказано, що вона має в управлінні понад 100 тис. кв. м комерційної нерухомості, у тому числі три відомих бізнес-центри у Києві по вул. Лейпцизька, 15.

У 2016 році журналісти телепрограми "Наші гроші" повідомляли, що "Діпробудмашина" володіє ділянкою по вул. Лейпцизька, 15 в охоронній зоні заповідника "Києво-Печерська Лавра", де тоді без дозволів зводили дев’ятиповерховий офісний центр.

Голова наглядової ради компанії Вадим Григор’єв до 2004 року володів меблевою компанією "Меркс" разом з Валерієм Хорошковським. Серед посадовців "Діпробудмашини" є й інші вихідці звідти.

Директором "Нафтогазбезпеки" із грудня 2022 року є Олександр Малашко. Раніше він очолював Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області, а також Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

До нього посаду директора "Нафтогазбезпеки" у 2022 році обіймав Руслан Голованьов, який колись був співзасновником фірми "Українсько-ізраїльський центр". Потім вона під назвою "Аеропорт Київ Карго" з іншою засновницею стала оператором вантажного терміналу аеропорту "Київ".