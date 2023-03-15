Доходи Росії від нафтового експорту впали у лютому на $2,7 мільярда, – МЕА
Доходи РФ у лютому від експорту нафти та нафтопродуктів у лютому впали на $2,7 млрд, порівняно з січнем, – до $11,6 млрд.
За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), це на 42% менше, ніж у лютому минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За підрахунками агентства, експорт російської нафти та нафтопродуктів у лютому 2023 року сумарно зменшився на 500 тис. барелів на добу – до 7,5 млн барелів на добу після набуття чинності ембарго ЄС на російські нафтопродукти.
Зокрема, експорт нафти зменшився на 200 тис. барелів на добу – до 4,9 млн б/д, що на 3,9% менше, ніж у січні, але на 2% більше, ніж у лютому минулого року.
Експорт нафтопродуктів впав сильніше – на 16% або на 500 тис. б/д, до 2,6 млн б/д.
При цьому постачання російської нафти до ЄС зменшилося на 800 тис. б/д – до 600 тис. б/д. Для порівняння, у лютому 2022 року Росія експортувала до ЄС понад 4 млн барелів нафти на добу.
Експорт російської нафти до Китаю та Індії у лютому також зменшився. Водночас обсяг вантажів без пункту призначення зріс на 600 тис. б/д – до 800 тис. б/д. При цьому, порівняно з лютим минулого року, експорт до Індіїзбільшився на 1,6 млн б/д, до Китаю – на 500 млн б/д.
У лютому на частку Росії припадало близько 40% і 20% індійського і китайського імпорту нафти відповідно. Китай та Індія минулого місяця займали понад 70% у російському експорті сировини.
У лютому експорт російських нафтопродуктів до ЄС та країн-союзників по G7 скоротився майже на 2 млн б/д порівняно з рівнем до початку вторгнення РФ в Україну. Водночас експорт в Азію зріс майже на 300 тис. б/д, постачання в Африку, Туреччину та на Близький Схід – відповідно на 300 тис. б/д, 240 тис. б/д та 175тис. б/р.
Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.
Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.
За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.
Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.
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