Індія використовує платіжну систему SWIFT для розрахунків із Росією в доларах, – ЗМІ

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах із Росією, хоча багато російських банків заблоковано в мережі через санкції Заходу.

Як пише Reuters із посиланням на слова високопоставлениого торгового чиновника, Захід заблокував доступ до SWIFT для кількох російських банків, включно зі "Сбєрбанком" і "ВТБ", незадовго після того, як Москва вторглася в Україну в лютому минулого року, щоб націлитися на російську торгівлю, що ускладнило ведення бізнесу російським компаніям.

SWIFT підтримує фінансові операції в усьому світі.

"Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах", – сказав чиновник, відповідаючи на запитання про платіжний шлюз, який використовується для російських платежів.

Чиновник не надав більше деталей про банки, які індійські трейдери використовували для здійснення платежів у доларах.

Відповідно до даних, оприлюднених урядом, імпорт Індії з Росії зріс майже в п’ять разів у період з квітня 2022 року по лютий 2023 року, до $41,56 млрд з $8,54 млрд аналогічного пероду минулого року.

Індія використовує різні валюти для розрахунків з Росією після початку війни в Україні, зокрема долар, євро та дирхам.

Індійські нафтопереробники платили за більшу частину своєї російської нафти, купленої через дубайських трейдерів, дирхамами Об’єднаних Арабських Еміратів замість доларів США.