Індія закликала G20 "відійти" від війни Росії проти України та зосередитися на глобальній бідності.

За словами переговорника Індії Амітабха Канта на саміті "Великої двадцятки", Європа "поставила в глухий кут" проблеми глобального зростання бідності та боргу, зосередивши увагу на війні в Україні. Кант порівняв "одну війну" з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності, передає Укрінформ із посиланням на Sky News.

"Це вплинуло на харчування, вплинуло на стан здоров'я, на результати навчання, люди стали неспокійними та виснаженими, і нас турбує лише одна війна між Росією та Україною", – сказав Кант.

Він заявив, що "світ має рухатися далі", а Європа має знайти рішення своїх проблем.

Індія продовжує купувати російську нафту і відмовилася звинувачувати Росію у війні в Україні.

За даними ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 млн людей. Всесвітня продовольча програма ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.

Через розв`язану РФ війну проти України і блокування Росією повноцінної роботи українських портів мільйони людей залишилися без українського зерна.