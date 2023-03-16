Індія закликала G20 "відійти" від війни в Україні та зосередитися на інших проблемах
Індія закликала G20 "відійти" від війни Росії проти України та зосередитися на глобальній бідності.
За словами переговорника Індії Амітабха Канта на саміті "Великої двадцятки", Європа "поставила в глухий кут" проблеми глобального зростання бідності та боргу, зосередивши увагу на війні в Україні. Кант порівняв "одну війну" з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності, передає Укрінформ із посиланням на Sky News.
"Це вплинуло на харчування, вплинуло на стан здоров'я, на результати навчання, люди стали неспокійними та виснаженими, і нас турбує лише одна війна між Росією та Україною", – сказав Кант.
Він заявив, що "світ має рухатися далі", а Європа має знайти рішення своїх проблем.
Індія продовжує купувати російську нафту і відмовилася звинувачувати Росію у війні в Україні.
За даними ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 млн людей. Всесвітня продовольча програма ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.
Через розв`язану РФ війну проти України і блокування Росією повноцінної роботи українських портів мільйони людей залишилися без українського зерна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль