МВФ заявив про прогрес у переговорах про нову програму кредитування для України

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм наголошує на прогресі за підсумками проведених політичних обговорень з українською владою у Варшаві з 8 по 15 березня про можливу нову програму, яку підтримує Фонд, але наголошує на необхідності продовжити їх найближчими днями.

"Обговорення між персоналом МВФ та владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, яку підтримує Фонд", – наголошується в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, передає Інтерфакс-Україна.

"Спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями", – додав він.

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

17 лютого Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.