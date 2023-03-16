Німецький суд оштрафував компанію на 1,3 мільйона євро за порушення санкцій проти РФ. Вона допомагала будувати Кримський міст
Окружний суд німецького міста Кіль виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 1,3 млн євро на відповідальну особу компанії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на DPA.
За даними обвинувачення, порушення мали місце між 2016 та 2017 роками. Прокуратура Кіля розпочала розслідування у 2020 році на основі попередніх висновків митної адміністрації і завершила його наприкінці 2022-го.
Відомство не розголошує, про яку саме компанію йшлося і в якому регіоні Шлезвіг-Гольштейну вона розташована.
Зазначається, що компанія продала Росії гідравлічний молот, який використовувався для будівництва Кримського мосту. На той момент санкції Європейського Союзу забороняли економічні операції з анексованою територією.
Суд ухвалив, що підозри в порушенні компанією федерального закону про зовнішню торгівлю та платежі були достатніми. Тепер відповідальна особа компанії має сплатити 18 тис. євро штрафу, крім того, ще близько 1,3 млн євро буде сплачено в результаті конфіскації активів, отриманих у результаті злочинних дій.
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