Німецький суд оштрафував компанію на 1,3 мільйона євро за порушення санкцій проти РФ. Вона допомагала будувати Кримський міст

Окружний суд німецького міста Кіль виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 1,3 млн євро на відповідальну особу компанії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на DPA.

За даними обвинувачення, порушення мали місце між 2016 та 2017 роками. Прокуратура Кіля розпочала розслідування у 2020 році на основі попередніх висновків митної адміністрації і завершила його наприкінці 2022-го.

Відомство не розголошує, про яку саме компанію йшлося і в якому регіоні Шлезвіг-Гольштейну вона розташована.

Зазначається, що компанія продала Росії гідравлічний молот, який використовувався для будівництва Кримського мосту. На той момент санкції Європейського Союзу забороняли економічні операції з анексованою територією.

Суд ухвалив, що підозри в порушенні компанією федерального закону про зовнішню торгівлю та платежі були достатніми. Тепер відповідальна особа компанії має сплатити 18 тис. євро штрафу, крім того, ще близько 1,3 млн євро буде сплачено в результаті конфіскації активів, отриманих у результаті злочинних дій.