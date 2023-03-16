Впевненість українців у гривні та робочих місцях наразі найвища з минулої зими, – дослідження

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому зріс на 2,7 пункта порівняно з січнем та становив 86,5 пункта.

Про це свідчать данні дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

Зокрема, зросли індекси доцільності робити великі закупи, очікуваних змін матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.

"Індекс споживчих настроїв продовжує лишатися без суттєвих змін, спостерігається лише обережна тенденція до його зростання у лютому. Водночас покращився Індекс девальваційних очікувань. Впевненість у національній валюті та робочих місцях зараз найвищі за період починаючи з зими 2021-2022 року", – зазначають аналітики.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 48,1, що на 1,7 пункта вище за рівень цього показника у січні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 41,8, що на 0,4 пункта вище за показник у січні;

індекс доцільності великих покупок зріс на 3 пункти та встановився на позначці 54,3.

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому зріс на 3,4 пункта та складає 112,2. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 100,4 пункта, що на 2,9 пункта вище за рівень цього показника у січні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 7,7 пункта та складає 97, п’яти років – на 0,4 пункта до 139,1.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,1 пункта та складає 125,2 пункта. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,2 пункта та складає 178,2 пункта.

При цьому очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 12,8 пункта та складає 135,1.