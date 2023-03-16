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Новини
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Впевненість українців у гривні та робочих місцях наразі найвища з минулої зими, – дослідження

долар

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому зріс на 2,7 пункта порівняно з січнем та становив 86,5 пункта.

Про це свідчать данні дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

Зокрема, зросли індекси доцільності робити великі закупи, очікуваних змін матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.

"Індекс споживчих настроїв продовжує лишатися без суттєвих змін, спостерігається лише обережна тенденція до його зростання у лютому. Водночас покращився Індекс девальваційних очікувань. Впевненість у національній валюті та робочих місцях зараз найвищі за період починаючи з зими 2021-2022 року", – зазначають аналітики.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 48,1, що на 1,7 пункта вище за рівень цього показника у січні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 41,8, що на 0,4 пункта вище за показник у січні;
  • індекс доцільності великих покупок зріс на 3 пункти та встановився на позначці 54,3.

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому зріс на 3,4 пункта та складає 112,2. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 100,4 пункта, що на 2,9 пункта вище за рівень цього показника у січні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 7,7 пункта та складає 97, п’яти років – на 0,4 пункта до 139,1.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,1 пункта та складає 125,2 пункта. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,2 пункта та складає 178,2 пункта.

При цьому очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 12,8 пункта та складає 135,1.

Автор: 

дослідження (390) споживчий кошик (32)


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Топ коментарі
+10
Особливо в робочих місцях.
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16.03.2023 12:01 Відповісти
+10
Десятки підприємств закрились, або розбиті. Хіба що двірники впевнено махають мітлою.
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16.03.2023 12:14 Відповісти
+10
****! Якіж ми всі щасливі завдяки ЗЕбілу!
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16.03.2023 12:18 Відповісти
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Особливо в робочих місцях.
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16.03.2023 12:01 Відповісти
А что не так? Рабочих мест полно, просто они не такие, что вареники в рот сами летят)
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16.03.2023 12:11 Відповісти
Десятки підприємств закрились, або розбиті. Хіба що двірники впевнено махають мітлою.
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16.03.2023 12:14 Відповісти
Так иди в дворники. Или ты хочешь как Юлия Владимировна, сидеть в ВР. подголосовавывать "СН" и дурачить народ что власть не такая?
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16.03.2023 12:36 Відповісти
Я своє відпрацював. Тепер твоя черга. І не тобі мені указувати що я маю робити.
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16.03.2023 12:47 Відповісти
Как там жизнь в перпендикулярной реальности?
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16.03.2023 12:16 Відповісти
или разбирать завалы за 5000,у меня основная профессия кузнец и я без работы,но что такое завалы разбирать я знаю и оставлю это для тебя
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16.03.2023 12:33 Відповісти
ти че несеш убогій? вже все відсохло в голові?
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16.03.2023 13:05 Відповісти
Ty tupe, 4y pryduryueshsya?
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16.03.2023 13:44 Відповісти
.l..
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16.03.2023 12:02 Відповісти
Так все А Х У Є Н Н О, що аж не віриться.
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16.03.2023 12:15 Відповісти
особенно видишь все в магазинах,где средняя стоимость покупок в пределах 200н,падение ввп по госстату 36% ,безработица по приграничным и прифронтовым районам достигает 45%,в Сумах 95% крупного производства стоит или умерло-рождается вопрос в каких райских местах проводился опрос????или наразборах завалов от биржи так подымаються?
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16.03.2023 12:39 Відповісти
Отож таке враження, що опитування проводять або в ОДА або за кордоном
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16.03.2023 12:48 Відповісти
Колись був - Індекс споживчих цін, зараз - Індекс поточного становища, скоро буде - Індекс споживчих настроїв....
(ну не хочуть чомусь люди купувати хліб по 100 грн.)
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16.03.2023 12:17 Відповісти
Вот у меня та же мысль. В правильном направлении идем...
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16.03.2023 12:42 Відповісти
ЭТО ЗВОНОЧЕК !!!!! ПОРА ЗАБИРАТЬ ВСЕ ИЗ БАНКОВ И ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ В ЗЕЛЕНЬ .
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16.03.2023 13:24 Відповісти
****! Якіж ми всі щасливі завдяки ЗЕбілу!
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16.03.2023 12:18 Відповісти
Я так понимаю не уверенными в рабочих местах остались безработные, а в гривне уверенны те, у кого уже нет долларов?
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16.03.2023 12:41 Відповісти
Смішно, але якщо 83 відсотків вірять в клоуна зрадника зєлжнського то нічого дивного, лох це доля.
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16.03.2023 12:48 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.03.2023 13:14 Відповісти
Wow !!!! Slava nayvelychnishomu vislyuku u sviti !!!! Bezrobitty v Ukraini nema, 1grv = 1 usd !!!! 6500grv na misyac' - ce prosto super !!!! USA i Europe prosto zazdryat' nashim dosyagnennyam !!!!! Xto napysav cyu burdu????
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16.03.2023 13:47 Відповісти
опитування на 100% об"єктивне, бо проводилося на Банковій, в офісі преЗЕдента...
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16.03.2023 13:55 Відповісти
Какие нахрен пункты и индексы,покажите проценты,сколько пеньков у нас верит в уряд шмыргалика и его балбесов.
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16.03.2023 14:22 Відповісти
Поратдоставать мусийчучку с индексом борщу шоб стадо спустилось на землю.
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16.03.2023 14:48 Відповісти
Мосійчучка борщ їла тільки при Порошенкові. Зараз перейшла на ікру та лобстери. Борщ буде дороще.
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16.03.2023 16:16 Відповісти
Серйозно?!!
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16.03.2023 16:08 Відповісти

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