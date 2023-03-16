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Новини
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Через війну і закриті порти "Метінвест" Ахметова скоротив 40 тисяч співробітників

азовсталь,метинвест

Група "Метінвест" Ріната Ахметова за рік війни скоротила 40 тисяч співробітників та збирається звільнити ще 5 тисяч працівників.

Про це повідомив керівник проєктного офісу групи Олександр Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.

Так, під час війни штат "Метінвесту" скоротився до 60 тис. співробітників зі 100 тис.

"Ми втратили 50% бізнесу. Зруйновані два найбільші наші підприємства – "ММК Ілліча" та "Азовсталь", – зазначив він.

За словами Водовоза, компанії вдалося втриматися на плаву, вона продовжує інвестувати на мінімальному рівні.

"Зараз питання, чи виживимо ми та в якому вигляді", – наголосив він.

Топменеджер зазначив, що головна проблема "Метінвесту" – переорієнтація логістики з заблокованих портів на західний кордон.

"Ми не можемо доставляти нашу продукцію на наші основні ринки й програємо в конкуренцію російським виробникам...Аграріям дозволяє вижити зерновий коридор, але у нас важкі часи ", – каже Водовіз.

Як повідомлялося, "Метінвест" призупинив майже всі інвестпроєкти в Україні через війну. Компанія оцінила збиток за перше півріччя минулого року у $1,7 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

Автор: 

звільнення (1014) Метінвест (792)


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Топ коментарі
+3
Рижому дякуйте за 2014 рік
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16.03.2023 12:54 Відповісти
+3
Пора Рінату вілу продавати.
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16.03.2023 15:20 Відповісти
+3
Я дуже радий, що гроші, які гудок ******* у України, він вдало вклав в економіки інших країн.
Але хіба я не саме про це говорив, коли казав, що лише саме це гудок і вміє робити, красти у країни?
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16.03.2023 16:19 Відповісти
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Рижому дякуйте за 2014 рік
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16.03.2023 12:54 Відповісти
Я думав, що то все Путін
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16.03.2023 15:38 Відповісти
все та не зовсім, якби не зрадники, то хрін би і в 14 щось вийшло, а гудок один з них
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16.03.2023 21:09 Відповісти
Метінвесту варто звернути увагу на внутрішній ринок ,Україна завозить з за кордону велику кількість пального ,чому б не розвивати виробництво біопалива всередині країни адже для цього все є велика кількість сировини зернові олійні та інші продукти переробки??У нас немає покладів вуглеводнів натомість є земля з якої можна отримати ті ж енергоресурси які не доведеться імпортувати ,плюс велика кількість українців отримає роботу.
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16.03.2023 12:55 Відповісти
Ви в своєму розумі? Енергетику віддали гудку, давайте ще землю віддамо. Щоб він і землю проїбав.
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16.03.2023 13:30 Відповісти
Я маю на увазі весь бізнес.В країні катастрофа з бюджетом,вже пенсіонерам ледь назбирують на пенсії,тим часом багато безробітних. Орендарі землі беруть відповідальність за законом.А що ви вважаєте краще індусам та китайцям сировину вивозити ,що не дає ніякого зростання ВВП?Нехай краще створюють робочі місця всередині країни якщо вже металургія просіла без експорту по морю потрібно інші ніші розвивати які не залежать від цього фактору!
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16.03.2023 13:41 Відповісти
Я з вами згодний, але до розбудова держави і гудок це речі, які в часі і просторі не перетинаються. Гудок добре вміє тільки обкрадати державу, а потім вдарити її ножем в спину в критичний момент.
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16.03.2023 13:56 Відповісти
Якщо бізнес порушує закон то він має нести відповідальність безперечно,держава повинна стимулювати потрібні напрямки розвитку інакше країна буде банкрут а люди поїдуть..
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16.03.2023 15:40 Відповісти
Вибачте, але яку державу ви маєте на увазі? У Ахметова великі проекти в кількох країнах Європи, а в США кілька металургійних заводів та вугільних шахт. І жодних зауважень.. Щодо хто кого обдирає, то в українських реаліях держава обдирає підприємців..
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16.03.2023 15:43 Відповісти
Я дуже радий, що гроші, які гудок ******* у України, він вдало вклав в економіки інших країн.
Але хіба я не саме про це говорив, коли казав, що лише саме це гудок і вміє робити, красти у країни?
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16.03.2023 16:19 Відповісти
У нього досить багато інвестпроектів в аграрному секторі і секторі альтернативної енергетики
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16.03.2023 15:39 Відповісти
Пора Рінату вілу продавати.
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16.03.2023 15:20 Відповісти
непогана ідея продати вілу на курорті і побудувати завод в Україні.
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16.03.2023 15:41 Відповісти
Я этого реально не понимаю , почему он не перешел на выпуск военной техники Стволы для орудий , стрелкового оружия , катки для танков , броня да шо угодно .
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16.03.2023 16:12 Відповісти
Якби він перейшов на таке, то робив би катки і броню для парашної *********, бо Україна йому як воші голова приблизно, донор халявного бабла і не більше.
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16.03.2023 16:20 Відповісти
оце він так собі вирішив що сьогодні буду танки випускати) у нас є укроборонпром який займається цим питанням на приватний бізнес уряд звернув свою увагу тільки через рік повномасштабного вторгнення ,оце що б ви зрозуміли яка ..йня відбувається і так було б цікаво колись дізнатися що там навиготовляв за рік уряд Зеленського без врахування постачань з Заходу.
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16.03.2023 16:22 Відповісти

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