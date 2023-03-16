Через війну і закриті порти "Метінвест" Ахметова скоротив 40 тисяч співробітників

Група "Метінвест" Ріната Ахметова за рік війни скоротила 40 тисяч співробітників та збирається звільнити ще 5 тисяч працівників.

Про це повідомив керівник проєктного офісу групи Олександр Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.

Так, під час війни штат "Метінвесту" скоротився до 60 тис. співробітників зі 100 тис.

"Ми втратили 50% бізнесу. Зруйновані два найбільші наші підприємства – "ММК Ілліча" та "Азовсталь", – зазначив він.

За словами Водовоза, компанії вдалося втриматися на плаву, вона продовжує інвестувати на мінімальному рівні.

"Зараз питання, чи виживимо ми та в якому вигляді", – наголосив він.

Топменеджер зазначив, що головна проблема "Метінвесту" – переорієнтація логістики з заблокованих портів на західний кордон.

"Ми не можемо доставляти нашу продукцію на наші основні ринки й програємо в конкуренцію російським виробникам...Аграріям дозволяє вижити зерновий коридор, але у нас важкі часи ", – каже Водовіз.

Як повідомлялося, "Метінвест" призупинив майже всі інвестпроєкти в Україні через війну. Компанія оцінила збиток за перше півріччя минулого року у $1,7 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.