Нацбанк знизить ставку за депозитними сертифікатами для банків і посилить вимоги до резервів за депозитами

Національний банк ухвалив рішення, що з 11 травня пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що у найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції.

"У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень", – йдеться у повідомленні.

Тож, для мінімізації цих ризиків правління Нацбанку також вирішило з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики зокрема шляхом запровадження тримісячного депозитного сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.

"Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів", – пояснили в НБУ.

Зазначається, що проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Регулятор планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року.

Водночас НБУ вирішив з 7 квітня знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

У Нацбанку наголосили, що запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні, що знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом’якшення валютних обмежень.

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Як повідомлялося, у січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою".

Для цього з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.