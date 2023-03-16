Деблокада портів дала б Україні $20 мільярдів, – голова офісу СЕО групи "Метінвест"
Деблокада українських портів не тільки для аграрної продукції дала б державі за мінімальними оцінками $20 млрд експортної виручки.
Про це сказав голова офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.
"Ми збираємо крихти зі столу, але не бачимо великого пирога", – сказав Водовіз.
Водовіз закликав ставити питання про деблокаду портів на зустрічах із ООН. "У цьому напрямку є певний рух, але цього недостатньо", – додав він.
Як відомо, 10 лютого Росія під приводом навчань перекрила для судноплавства практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Згодом Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.
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Так і тут. Ці 20млрд дістали б олігархи, а не бюджет. Але навіщо глядачам такі закулісні подробиці. Їм говорять тільки так, щоб викликати оплески.
Не про ту деблокаду на «вивіз» українського зерна…
Це взагалі… на перспективу…
2. Експорт українського зерна це не деблокада портів. Це не вільне мореплавство…
це не свобода руху…
Во усі кораблі «обшукують» турки та кацапи, спрічиняючі велики черги.
3. Разблокування портів потрібно Україні,
але це ніяк « не пов'язано» з вивозом українського зерна закордон.
Бо вивіз важливого українського стратегічного ресурсу під час війни викликае питання…