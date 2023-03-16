Деблокада портів дала б Україні $20 мільярдів, – голова офісу СЕО групи "Метінвест"

Деблокада українських портів не тільки для аграрної продукції дала б державі за мінімальними оцінками $20 млрд експортної виручки.

Про це сказав голова офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.

"Ми збираємо крихти зі столу, але не бачимо великого пирога", – сказав Водовіз.

Водовіз закликав ставити питання про деблокаду портів на зустрічах із ООН. "У цьому напрямку є певний рух, але цього недостатньо", – додав він.

Як відомо, 10 лютого Росія під приводом навчань перекрила для судноплавства практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Згодом Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.