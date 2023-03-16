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Новини
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Деблокада портів дала б Україні $20 мільярдів, – голова офісу СЕО групи "Метінвест"

корабль

Деблокада українських портів не тільки для аграрної продукції дала б державі за мінімальними оцінками $20 млрд експортної виручки.

Про це сказав голова офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.

"Ми збираємо крихти зі столу, але не бачимо великого пирога", – сказав Водовіз.

Водовіз закликав ставити питання про деблокаду портів на зустрічах із ООН. "У цьому напрямку є певний рух, але цього недостатньо", – додав він.

Як відомо, 10 лютого Росія під приводом навчань перекрила для судноплавства практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Згодом Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Автор: 

Метінвест (792) Новини компаній (3457)


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Топ коментарі
+4
Тут як завжди підміна понять. Як і з "зерновим коридором". Зельоний трубів, що спасає весь світ від голоду, і потрібно продавати українське зерно бо це потрібно Україні. Виявилось як завжди. Зачитка поданого тексту мало має відношення до реальності. Світ не помирав, і зерно не державне. Олігархи продають за валюту. А влюту використовують для себе. Держава має тільки невеличку долю, яку хтось капне податками. Ще й обісрались по-повній. Сплив схематоз скаженої корупції на цьому "зерновому коридорі". Захід і так офігівший від зельоних, дістав ще одну підставу офігіти.
Так і тут. Ці 20млрд дістали б олігархи, а не бюджет. Але навіщо глядачам такі закулісні подробиці. Їм говорять тільки так, щоб викликати оплески.
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16.03.2023 15:10 Відповісти
+3
Тільки треба зняти с Московіі усі санкції. Це треба кому ? Метінвесту ? чи може Єрмаку також ?
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16.03.2023 14:55 Відповісти
+2
Но то хай Ахметка купить кілька десятків далекобійних ракет, літаків, мільйон артснарядів. І буде тоді розблокування портів.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
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повітряний простір теж заблокований і з цим теж щось треба робити.
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16.03.2023 14:54 Відповісти
Тільки треба зняти с Московіі усі санкції. Це треба кому ? Метінвесту ? чи може Єрмаку також ?
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16.03.2023 14:55 Відповісти
Да. И интересно, а где это $20 млрд. оседали до войны?..
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16.03.2023 17:56 Відповісти
Тут як завжди підміна понять. Як і з "зерновим коридором". Зельоний трубів, що спасає весь світ від голоду, і потрібно продавати українське зерно бо це потрібно Україні. Виявилось як завжди. Зачитка поданого тексту мало має відношення до реальності. Світ не помирав, і зерно не державне. Олігархи продають за валюту. А влюту використовують для себе. Держава має тільки невеличку долю, яку хтось капне податками. Ще й обісрались по-повній. Сплив схематоз скаженої корупції на цьому "зерновому коридорі". Захід і так офігівший від зельоних, дістав ще одну підставу офігіти.
Так і тут. Ці 20млрд дістали б олігархи, а не бюджет. Але навіщо глядачам такі закулісні подробиці. Їм говорять тільки так, щоб викликати оплески.
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16.03.2023 15:10 Відповісти
Но то хай Ахметка купить кілька десятків далекобійних ракет, літаків, мільйон артснарядів. І буде тоді розблокування портів.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
Хто про що, а сраний про баню.
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16.03.2023 15:17 Відповісти
1. Деблокада портів « дала б»…Це про майбутне.
Не про ту деблокаду на «вивіз» українського зерна…
Це взагалі… на перспективу…

2. Експорт українського зерна це не деблокада портів. Це не вільне мореплавство…
це не свобода руху…
Во усі кораблі «обшукують» турки та кацапи, спрічиняючі велики черги.

3. Разблокування портів потрібно Україні,
але це ніяк « не пов'язано» з вивозом українського зерна закордон.

Бо вивіз важливого українського стратегічного ресурсу під час війни викликае питання…
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16.03.2023 15:26 Відповісти
Ну так,а перемога в війні дала б офігєнний ріст економіки.Отже ж ця Україна - не дає розблокувати для ахметки порти.
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16.03.2023 15:34 Відповісти
Що заважає цьому пану та його побратимам з Метінвесту взяти до рук добрячу шаблюку та і деблокувати Бердянськ з Маріком, а за одно і Таганрог ?
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16.03.2023 17:00 Відповісти

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