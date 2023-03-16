Американські біржі Nasdaq та NYSE виключать із своїх списків акції останніх російських компаній

Американська біржа Nasdaq ухвалила рішення провести делістинг цінних паперів низки компаній, що ведуть бізнес у Росії, включаючи "Яндекс", Ozon, QIWI та HeadHunter.

Крім того, Нью-Йоркська біржа NYSE попередила про делістінг акцій російської компанії "ЦИАН", повідомляється на сайтах фондових майданчиків.

Акції будуть виключені з лістингу з 24 березня, якщо компанії не оскаржать рішення, уточнили у Nasdaq . Торги всіма цими акціями було припинено з 28 лютого минулого року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У "Яндексі" заявивли про плани оскаржити це рішення найближчим часом, пише російська редакція Forbes. В Ozon також зазначили, що компанія "вивчає процес оскарження". "ЦИАН" "вивчає процедуру делістингу для визначення подальших кроків".

У квітні минулого року російський президент Владімір Путін підписав закон, що забороняє розміщення та обіг на іноземних фондових біржах депозитарних розписок на акції російських компаній. Згідно з документом, російські компанії і банки, які вже торгуються за кордоном, повинні були пройти делістинг.