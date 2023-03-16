Голова Нацбанку анонсував рішення для виведення за кордон вкладених у ОВДП коштів іноземців

Рішення щодо можливості виведення нерезидентами коштів, вкладених у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) буде ухвалено наступного тижня.

Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Це питання (про можливість виведення нерезидентами коштів з ОВДП за кордон, – ред.) предметно обговорювалося з МВФ та Мінфіном за участю НБУ. У нас на сьогодні є розуміння подальших кроків. Відповідні рішення плануємо ухвалити наступного тижня", – сказав голова Нацбанку.

Як повідомлялося, у лютому Мінфін пояснював тимчасове збільшення портфеля короткострокових ОВДП їх бажанням репатріювати кошти після анонсованого Нацбанком зняття заборони з 1 квітня.

За даними НБУ, з початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого минулого року вкладення нерезидентів в ОВДП знизилися із 74 млрд грн до 56,1 млрд грн наприкінці листопада. Проте з того часу почалося поступове їхнє зростання: до кінця минулого року вони досягли 57,1 млрд грн, а на початок лютого – 62,3 млрд грн. Станом на 16 березня у власності нерезидентів залишаються ОВДП на 55,6 млрд грн.