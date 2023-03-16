Україна готує угоди про митний безвіз із ОАЕ та вільну торгівлю з Японією та Австралією, – Мінекономіки

Україна планує підписати митний безвіз із Об’єднаними арабськими еміратами (ОАЕ) та хоче приєднатися до "Угоди про транстихоокеанське партнерство", що надасть можливість вільної торгівлі з Японією та Австралією.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час Саміту експортерів від Forbes.

Крім того, Україна також розраховує на продовження дії безвізового режиму з ЄС, Великою Британією й Канадою.

"ЄС фактично вже прийняли рішення про продовження безмитної торгівлі. Наша задача, щоб так співпраця тривала до моменту повноцінного вступу України до ЄС", – зазначила міністерка.

За словами Свириденко, у квітні 2023 року Україна має підписати договір про зону вільної торгівлі з ОАЕ. Також у планах приєднання до "Угоди про транстихоокеанське партнерство".

"Це відкриє можливість вільної торгівлі з країнами, де ще не діє "митний безвіз", наприклад Японія, Нова Зеландія, Австралія", – каже Свириденко.

Уряд також сподівається на продовження зернової угоди. "Думаємо, це продовження буде", – зазначила очільниця Мінекономіки.

Загалом Україна має митний безвіз із 35 країнами Європи, а також Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном і Швейцарією.